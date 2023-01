Veículo derruba óleo por quatro quarteirões na Vila Prado

SIGA O SCA NO

A serragem colocada no asfalto sobre o óleo derramado por um carro - Crédito: Divulgação

Agentes de trânsito de São Carlos encobriram com serragem nesta tarde de quinta-feira, 26, um grande derramamento de óleo na rua Ana Prado até rua Antônio de Almeida Leite próximo à rua Bernardino de Campos, na Vila Prado. O trânsito ficou perigoso por aproximadamente quatro quarteirões.

De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, o motorista veículo ao perceber que seu veículo tinha derramado óleo em frente a uma delegacia da Polícia Civil, teria deixado o local e derramou o produto por vários quarteirões.

De acordo com o apurado, houve a necessidade de empenhar três viaturas de trânsito com a utilização de quatro barris de serragem no local.

