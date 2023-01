Usuários reclamam de demora no atendimento na Farmácia de Alto Custo em São Carlos

SIGA O SCA NO

Idoso é atendido na farmácia de Alto Custo - Crédito: Whatsapp SCA

Usuários da farmácia de Alto Custo de São Carlos entraram em contato com o SCA para reclamar da demora no atendimento nos últimos dias. Eles apontam a falta de funcionários como a causa do problema. Ontem, o tempo de espera para a retirada de medicamentos chegou a passar de duas horas.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Prefeitura Municipal que através da assessoria de imprensa informou que disponibiliza o espaço e os funcionários, que o aumento do efetivo deve ser ordenado pelo Governo do Estado.

Por sua vez, o gabinete da secretaria de saúde estadual disse que a responsabilidade da distribuição dos remédios e da logística local é da prefeitura de São Carlos.

Leia Também