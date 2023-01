Usuários pedem manutenção em estrada municipal na região sul

Estrada municipal Manoel Nunes está em péssimas condições - Crédito: Whatsapp SCA

Usuários da estrada Manoel Nunes, que liga o Jardim Zavaglia a rodovia SP-215, na região sul de São Carlos, entraram em contato com a redação do SCA pedindo providências, já que a via está tomada por erosões e após o temporal de quarta-feira (28), a situação piorou com a queda de vários galhos de árvore que interrompeu o trânsito de veículos. A estrada serve de acesso para propriedades rurais que servem de moradias e abrigam várias empresas.

Com a interdição, os motoristas são obrigados a andar vários quilômetros a mais através da rodovia SP-215.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Prefeitura Municipal e a informação é que “o local já foi identificado pelas equipes da Prefeitura e está no cronograma de prioridades de recuperação”.

