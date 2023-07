USP São Carlos recebe Semana Integrada - Edição 2023

A aluna de doutorado em Física, Júlia Mamprim (23), vencedora do “Prêmio Yvonne Mascarenhas de Divulgação Científica” (SIFSC-2022) - Crédito: Divulgação

A realização anual da “Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos” (SIFSC), sempre com o foco de integrar e promover o intercâmbio científico entre os alunos que frequentam os diversos cursos do IFSC/USP, constitui um dos principais motivos pelos quais o entusiasmo e a participação dos estudantes, quer de Graduação, quer de Pós-Graduação, tem crescido ao longo do tempo numa iniciativa que já vai em sua 13ª edição.

Marcada para o período entre 21 e 25 de agosto do corrente ano, a agora denominada “Semana Integrada da Graduação e Pós-Graduação do Instituto de Física de São Carlos” (SIFSC-13) é, acima de tudo, uma grande vitrina da ciência que se faz em um dos mais conceituados e produtivos institutos de pesquisa da Universidade de São Paulo, exibindo neste evento o grande conjunto dos trabalhos nas áreas de pesquisa e extensão realizados pelos alunos, com a participação de pós-doutores, professores, pesquisadores e funcionários.

Inteiramente organizado e gerido pelos alunos de nosso Instituto ao longo de uma semana, com o apoio da Diretoria do IFSC/USP e participação de patrocinadores, grupos extracurriculares de estudantes, serviços, seções técnicas, comissões e colaboradores avaliadores, o evento integra palestras, minicursos, debates, workshops, exposições artísticas, apresentação e discussão de trabalhos científicos e a entrega do “Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas de Excelência Acadêmica e de Divulgação Científica”.

Embora de alguma forma condicionada ainda pela pandemia, pode-se afirmar que a edição de 2022 da SIFSC nada ficou a dever às anteriores, pelo que a organização da edição de 2023 já se encontra a pleno vapor, sendo que uma de suas primeiras iniciativas é a elaboração da revista “Divulga SIFSC!”, uma publicação que será elaborada em versão virtual - com a possibilidade de após o evento também ter divulgação impressa -, e cujo foco será divulgar os trabalhos que foram realizados no ano passado, numa espécie de retrospectiva, como explica sua editora, a aluna de Doutorado em Física Teórica do IFSC/USP, Elisa Iahn Goettems (28). “Esta publicação - que terá inicialmente o formato online - deverá estar concluída e pronta para ser distribuída gratuitamente através de email e antes do término das inscrições da “SIFSC-13”, ou seja, no início do próximo mês de julho. Além de se apresentar como um repositório do que aconteceu na edição de 2022, a publicação tem a finalidade de explicar qual é a missão da SIFSC e porque ela existe, já que isso será uma ponte para que todos entendam o que realmente se faz aqui no Instituto de Física de São Carlos. Com cerca de 30 páginas a cores, esta publicação irá dar destaque aos trabalhos acadêmicos que foram destaques na última edição da SIFSC, bem como a história do “Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas de Excelência Acadêmica e de Divulgação Científica”, escrita pela cientista que dá o nome a este prêmio - a Profª Yvonne Primerano Mascarenhas. No âmbito deste prêmio iremos certamente dar destaque aos dez concorrentes que participaram do prêmio de divulgação científica, com o claro intuito de incentivar o maior número possível de alunos a participarem dele nesta edição de 2023”, sublinha Elisa.

A aluna de Doutorado em Física, Júlia Gouvêa Mamprim (23), foi a grande vencedora do “Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas de Divulgação Científica” (SIFSC-12). Para ela, a divulgação científica é uma ação que se revela bastante importante, principalmente quando o destino dessa divulgação é a sociedade. “Ao participar deste trabalho, consegui enxergar o quanto é importante esta questão de divulgar a ciência para o público fora da universidade, e que envolve alguma complexidade quando temos que utilizar discursos mais simples para que sejam facilmente entendidos por quem não domina a ciência. Sempre fui apaixonada por divulgação científica e já no ensino médio eu era uma fiel espectadora de vídeos sobre ciência”, revela Júlia.

No que diz respeito ao “Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas de Divulgação Científica”, que Júlia conquistou na SIFSC-12, com um vídeo de três minutos subordinado ao tema “Matéria escura: como procurar algo que não conseguimos ver?”, a jovem pesquisadora sublinha que procurou fazer um trabalho diferente do que é habitual, já que optou por uma animação comentada, onde todos os desenhos foram feitos por ela. “Me inspirei em trabalhos anteriores publicados no exterior e construí meu próprio roteiro que deu suporte às imagens que eu construí, originando uma animação bem simples. Demorei cerca de dez dias, já que tive de aprender a fazer animação sem muitos recursos técnicos. Aí, adaptei tudo, treinei como colocar minha voz no vídeo, enfim, foi um desafio e tanto, mas confesso que foi muito gostoso”, complementa a jovem pesquisadora, sorrindo.

Júlia Mamprim afirma que pretende participar novamente na disputa do “Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas de Divulgação Científica” e, com isso, talvez inaugurar um canal de divulgação científica no Youtube, já que foram muitos os elogios recebidos desse seu primeiro trabalho. “Este prêmio é muito legal, uma iniciativa muito bacana e, confesso, é muito divertido”, finaliza a pesquisadora.

Para conferir o vídeo premiado de Júlia Mamprim, acesse

https://www.youtube.com/watch?v=tUdI9fire10&list=PLcKJ4Zts8Sllf-757CLloephpnQAeCPMR&index=6

Para obter mais informações ou se inscrever na SIFSC - 13, acesse

https://sifsc.ifsc.usp.br/

