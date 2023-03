USP São Carlos oferece vaga de estágio nas áreas de administração e ciências contábeis

Quem for selecionado apoiará a área financeira do Instituto em diversas atividades - Crédito: Cecília Bastos/USP Imagens

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo uma vaga de estágio para estudantes matriculados nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Administração Pública.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de março. Para se candidatar é preciso estar ter completado o 3º semestre. A remuneração é uma bolsa no valor de R$ 1.212 e a jornada semanal de atividades é de 30 horas.

Quem for selecionado apoiará a área financeira do Instituto em diversas atividades, tais como: compras de bens e serviços; cadastro de fornecedores; cotações de preços; contato com público externo na obtenção de orçamentos; montagem de grade de preços comparativas de fornecedores; ações de contagem de estoques e aquisições; levantamento patrimonial; sistemática de etiquetagem em bens; fluxograma, montagem e tramitação de processos de compras; recebimento de mercadorias; conferência de documentação fiscal baseando-se no que foi adquirido; e expedição de mercadorias.

O processo seletivo será composto por duas fases: análise de histórico escolar por meio da avaliação do rendimento acadêmico (eliminatória), conforme especificado no formulário de inscrições; e entrevista para avaliação da trajetória profissional do candidato, a ser realizada presencialmente (classificatória).

Para obter informações detalhadas sobre cada fase do processo, basta acessar o edital disponível no site do ICMC: https://icmc.usp.br/e/8ec8f. Já as inscrições devem ser realizadas preenchendo o formulário eletrônico disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/c9f16.

