USP São Carlos disponibiliza vagas gratuitas em disciplinas e atividades para público 60+

O campus da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos está com vagas abertas para pessoas com 60 anos ou mais interessadas em participar do programa USP 60+, que chega ao primeiro semestre de 2026 oferecendo cursos e atividades totalmente gratuitas.

A iniciativa, que está em sua 61ª edição e acumula mais de 31 anos de atuação, disponibiliza mais de 6,5 mil vagas em toda a USP, incluindo oportunidades em São Carlos. Os participantes podem se inscrever em disciplinas regulares, cursadas junto com alunos da graduação, além de atividades complementares nas áreas educacional, cultural e esportiva.

No campus de São Carlos, estão disponíveis disciplinas em áreas como tecnologia, direito, administração, comunicação, educação, inteligência artificial, psicologia social, gestão de negócios e jornalismo esportivo, entre outras. A maioria dos cursos não exige pré-requisitos, e os interessados não precisam ter vínculo com a universidade, apenas idade mínima de 60 anos.

Além das disciplinas acadêmicas, o programa oferece atividades físicas exclusivas para o público 60+, como dança sênior, yoga, pilates, tai chi chuan, capoeira, condicionamento físico e lian gong, além de ações culturais como oficinas de teatro e artesanato, coral, jogos digitais, turismo social e visitas guiadas.

De acordo com o médico Egidio Dórea, coordenador do programa USP 60+, o objetivo é promover o aprendizado contínuo e o envelhecimento ativo.“A ideia do programa USP 60+ é fornecer à população acima de sessenta anos oportunidades para o aprendizado continuado, um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável. Outro fator relevante para envelhecer bem é o encontro de gerações”, destaca.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site oficial do programa USP 60+, onde é possível consultar todas as vagas disponíveis. O prazo varia conforme a unidade e o tipo de atividade, podendo se estender ao longo do semestre para algumas ações complementares.

Criado em 1994 pela professora Ecléa Bosi, o programa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e segue como referência nacional em educação e inclusão para a população idosa.

Por Elcio Silva

