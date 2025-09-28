USP realiza Feira de Profissões gratuita nos dias 1, 2 e 3 de outubro

Campus da USP - Crédito: Divulgação ICMC .

A USP realiza gratuitamente nos dias 1, 2 e 3 de outubro, de quarta a sexta-feira, a edição 2025 da Feira USP e as Profissões em formato digital. A iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU) é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular sem a necessidade de inscrição prévia. A programação completa pode ser acompanhada no site uspprofissoes.usp.br/feira a partir de 1 de outubro, às 7h.



Serão disponibilizadas informações sobre os cursos de graduação e as unidades de ensino, instruções sobre as formas de ingresso, as políticas de permanências estudantil, a vida universitária, às competências exigidas no mercado de trabalho e às experiências acadêmicas a partir de gravações realizadas com docentes e estudantes.

Em cada um dos dias os vestibulandos poderão acompanhar ações em tempo real para conhecer os 183 cursos de graduação oferecidos, além de aspectos de cada um dos sete campi.

No primeiro dia os participantes recebem informações sobre os campi de São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru, das 10 às 12h. No dia 2 de outubro, quinta-feira, será a vez de São Carlos, Lorena, Piracicaba e Pirassununga, das 14 às 17h. Na sexta-feira, 3 de outubro, serão feitas duas lives conjuntas: às 10h participam os campi de São Paulo e Ribeirão Preto e às 16h todos os campi estarão presentes no encerramento do evento.

Para Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, há espaço para todos disputarem uma das mais de 11 mil vagas oferecidas no vestibular de 2025.

“É uma política para democratizar o acesso à USP. O Programa USP e as Profissões possui várias etapas: as visitas monitoradas, o projeto De volta à escola – Eu na USP e o novo Um dia na USP. A última etapa é a feira on-line que dá oportunidade para alunos dos mais diversos lugares do Brasil”. De acordo com a pró-reitora “há uma gama de possibilidades para que as pessoas compreendam que é um projeto alcançável para todos”.

Além do tradicional vestibular da Fuvest, que tem inscrições abertas até 7 de outubro, a USP oferece outras formas de ingresso como o Enem USP, o Provão Paulista e as Olimpíadas de Conhecimentos.

Para a edição 2025 foram feitas imagens aéreas em alta definição de todos os campi, além disso o vestibulando poderá realizar visitas virtuais por laboratórios e espaços de todas as unidades, acompanhar entrevistas em áudio e vídeo no formato podcast com coordenadores e presidentes de comissões de graduação e de cultura e extensão universitária e vídeos com informações sobre a vivência na Universidade, falas dos convidados, enquetes e quizzes no perfil @prceu.usp no Instagram.

Serviço

A edição 2025 da Feira USP e as Profissões será realizada nos dias 1, 2 e 3 de outubro em formato digital. A iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular. A participação é totalmente gratuita e a programação completa pode ser acessada no site uspprofissoes.usp.br/feira a partir de 1 de outubro, às 7h.

Agência SP

Leia Também