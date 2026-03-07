USP oferece curso online gratuito de robÃ³tica e inteligÃªncia artificial para professores da rede pÃºblica

icmc -

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para um curso online e gratuito de robótica educacional e programação voltado a professores da rede pública de ensino fundamental e médio e a estudantes de licenciatura interessados em levar mais inovação e tecnologia para a sala de aula.

A iniciativa, chamada Formação em Robótica Educacional e Programação (FREP), é resultado de uma parceria entre pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), localizado em São Carlos, e do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas.

O curso tem como objetivo apoiar educadores da educação básica no planejamento de aulas que integrem conceitos de robótica, programação, inteligência artificial e pensamento computacional. A proposta é utilizar recursos acessíveis, bastando que a escola possua computadores com acesso à internet.

Uso de simuladores online

Durante a formação, os participantes utilizarão simuladores online, como o Open Roberta e o Tinkercad. A ferramenta permite que conteúdos de robótica sejam aplicados em sala de aula mesmo em escolas que não possuem kits físicos ou laboratórios específicos.

De acordo com o professor Matheus Machado dos Santos, um dos coordenadores da iniciativa, a criação do curso surgiu a partir das ações do Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE), grupo de extensão vinculado ao ICMC.

Vagas e duração do curso

Nesta primeira edição serão oferecidas 80 vagas, sendo 40 destinadas a pessoas que se identificam com o gênero feminino, com o objetivo de incentivar a participação feminina nas áreas de tecnologia.

As inscrições podem ser feitas até 23 de março ou enquanto houver vagas disponíveis. Os selecionados participarão de 21 aulas semanais, com início em 1º de abril e término em 19 de agosto, totalizando 100 horas de formação.

As atividades serão realizadas principalmente de forma assíncrona, com a entrega de exercícios e práticas ao longo do curso, além de palestras online abertas ao público.

Formação alinhada à BNCC

Segundo o pesquisador Marcos Vinicius Cruz, do CTI, a formação foi estruturada para atender às demandas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê o ensino de computação na educação básica.

Para incentivar a conclusão do curso, a iniciativa também conta com o apoio da Rede de Ensino Brasileira em Engenharias e Ciências Exatas (REBECA), que disponibilizará bolsas para professoras da rede pública, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Em contrapartida, as participantes contempladas deverão aplicar os conhecimentos adquiridos em suas salas de aula.

