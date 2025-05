USP oferece 20 vagas para Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria

Voltado à aplicação prática, o programa tem ênfase em ciência de dados e capacitar profissionais para atuar com inovação em diversos setores (crédito da imagem: ICMC) -

Você é formado em engenharia ou áreas afins, atua na indústria há pelo menos dois anos e sente a necessidade de se atualizar, aprofundar seus conhecimentos e avançar na carreira? O Programa de Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicada à Indústria (MECAI) foi criado para atender justamente esse perfil de profissional.

Oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, o programa está com inscrições abertas para o processo seletivo até às 16 horas do dia 5 de junho. Para participar, basta preencher o formulário disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/b9eb8 . A taxa de inscrição é de R$ 259,14, e estão sendo oferecidas 20 vagas, com reserva para pessoas negras e indígenas, conforme as diretrizes de ações afirmativas da USP.

Com ênfase em ciência de dados, o programa capacita mestres para desenvolver soluções aplicadas aos desafios concretos da indústria em áreas como agricultura, saúde, finanças, infraestrutura e políticas públicas. Ao final da formação, é conferido o título de mestre em ciências, reconhecido nacionalmente.

A seleção será realizada em etapa única, com base na análise da formação acadêmica, do currículo e de um projeto de pesquisa elaborado pela pessoa inscrita. O projeto deve estar alinhado à proposta do curso e à atuação profissional dos candidatos, podendo barrar, por exemplo, o uso de dados para melhorar processos industriais, aprimorar sistemas logísticos ou apoiar decisões em políticas públicas. A classificação seguirá os critérios de objetivos definidos no edital e será feita por ordem decrescente de nota.

Para quem é o curso? – O MECAI é voltado para profissionais de graduação em áreas como matemática, estatística, ciências, engenharia e cursos afins, que possuíam no mínimo dois anos de experiência comprovada no mercado de trabalho. As aulas são realizadas presencialmente no ICMC, em São Carlos, no período noturno, de segunda a quinta-feira, com possibilidade de atividades adicionais às sextas-feiras ou aos sábados, conforme disponibilidade dos professores.

O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 14 de julho, e quem for selecionado deverá efetuar a matrícula de 23 a 28 de julho.

Assessoria de imprensa

Leia Também