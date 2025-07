USP abre inscrições para curso gratuito de programação web voltado a mulheres

Estão abertas até o dia 3 de agosto as inscrições para a 2ª edição da Escola de Programação Web para Meninas e Mulheres, iniciativa gratuita e 100% online promovida pelo Grupo de Alunas de Ciências das Exatas (GRACE), ligado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos. O curso é voltado a mulheres cis, trans ou pessoas não-binárias que estejam cursando o ensino fundamental II, médio ou que já tenham concluído a educação básica e queiram ingressar na área de tecnologia.

Com início em 17 de agosto e encerramento previsto para dezembro deste ano, a formação terá duração de cinco meses, com videoaulas semanais e acompanhamento de monitores, todos estudantes da USP. Entre os conteúdos programáticos estão lógica de programação, linguagem Python, HTML, CSS, banco de dados e o framework Streamlit. Serão ofertadas 130 vagas, sendo 100 para estudantes do ensino básico e 30 para quem já concluiu essa etapa.

As candidatas devem ter acesso à internet, computador ou notebook, e possuir uma conta no Gmail. No momento da inscrição, é necessário enviar um vídeo curto explicando a motivação para participar. O processo dará prioridade a estudantes e egressas de escolas públicas, com o objetivo de ampliar a representatividade de mulheres na área da tecnologia em diferentes regiões do país. A divulgação das selecionadas será feita no dia 12 de agosto, com prazo até o dia 14 para confirmação da vaga.

A Escola faz parte das ações da Rede de Ensino Brasileira de Engenharias e Ciências Exatas (REBECA), apoiada pelo CNPq, e foi idealizada pelas professoras Lina Garcés e Kalinka Castelo Branco. O projeto visa promover a diversidade nas áreas de exatas e conta com recursos de R$ 1,27 milhão para bolsas e projetos de iniciação científica em todo o Brasil. "Precisamos de lideranças femininas na tecnologia, criando políticas de inovação baseadas na diversidade", destaca a professora Lina. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://icmc.usp.br/e/41865.

