Urologia da Santa Casa recebe equipamentos comprados com emenda parlamentar

SIGA O SCA NO

Materiais endoscópicos serão utilizados para cirurgias de próstata, câncer de bexiga, entre outras - Crédito: Comunicação Santa Casa

A equipe médica de Urologia da Santa Casa de São Carlos recebeu, na terça-feira, 7, novos equipamentos endoscópicos. Os materiais tiveram um custo de R$ 399.984,31 e foram comprados através de uma emenda parlamentar destinada pela vereadora Cidinha do Oncológico.

A parlamentar esteve no hospital para ver os equipamentos e foi recebida pelo Provedor Antônio Valério Morillas Júnior, pelo Diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Júnior, pelo urologista, Dr. Fábio Augusto Vasilceac, e sua equipe, e pela Coordenadora de Enfermagem do Centro Cirúrgico, Adriana Araújo.

“Estou muito feliz de estar aqui neste momento com toda a equipe de urologia, o Provedor, o Dr. Roberto. Faz anos que estávamos aguardando esses equipamentos, que vão facilitar muito a vida dos médicos. Também vai ser muito bom para os pacientes, que ficam muito tempo na fila para fazer um procedimento. Esse, para mim, é um momento de felicidade, ser parceira da Santa Casa e estar colaborando neste sentido”, afirmou a vereadora Cidinha do Oncológico.

Para o uso correto dos equipamentos, a equipe do Centro Cirúrgico da Santa Casa participou de um treinamento com representantes da empresa fornecedora dos materiais na tarde desta terça. “A equipe veio para conhecer esse material novo, isso é muito importante para saber qual a forma de manuseio e esterilização destes materiais”, explicou a coordenadora do Centro Cirúrgico, Adriana Araújo.

O urologista Fábio Augusto Vasilceac explicou que esses equipamentos endoscópicos serão utilizados em cirurgias pelo canal da urina. “Nós entramos pelo canal e podemos realizar uma cirurgia de próstata, de câncer de bexiga e cirurgias para cálculos urinários, estando no rim, na bexiga ou no próprio canal da urina”.

Ainda de acordo com o médico, esses novos materiais devem reduzir riscos durante os procedimentos. “Nós tínhamos um modelo diferente dos que foram doados, os novos são mais modernos. Com eles, teremos menor risco de sangramento e vamos aumentar a eficácia das cirurgias”, afirmou.

O provedor Antônio Valério Morillas Júnior agradeceu a vereadora Cidinha do Oncológico pela parceria de anos com a instituição. “Neste momento, quero agradecer a emenda parlamentar da vereadora para a compra de equipamentos para a equipe de urologia da Santa Casa. São equipamentos ultramodernos e vão beneficiar não só a população de São Carlos, mas de toda a região”, disse.

“A Cidinha é uma grande apoiadora da Santa Casa, quer seja por sua atuação política na comissão de saúde, seja destinando suas emendas ou quando intercede junto a deputados estaduais e federais na busca de verbas para a Santa Casa. Então, ela tem contribuído muito com o crescimento do hospital para ampliar o atendimento à população de São Carlos e região. Nosso muito obrigado a vereadora por toda sua luta pela saúde e pelo apoio”, concluiu o provedor.

Leia Também