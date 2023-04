Unimed vai suspender atendimento infantil de particulares no Hospital 2

SIGA O SCA NO

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A Unimed publicou em suas redes sociais uma mensagem que devido a alta procura em razão dos casos de síndrome respiratória, não estará mais realizando o atendimento particular no pronto atendimento infantil no Hospital II, localizado na Vila Nery.

A medida vale a partir da meia-noite desta terça-feira (4). O atendimento para conveniados segue normalmente.

São Carlos enfrenta um surto de doenças respiratórias, causado pela circulação do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que sobrecarregou o sistema de saúde, tanto público, quanto particular.

