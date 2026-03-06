(16) 99963-6036
Unimed São Carlos realiza evento gratuito para conscientização da obesidade

06 Mar 2026 - 11h47Por Jessica
O Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março, é uma data dedicada à conscientização da sociedade sobre essa condição que afeta pessoas de todas as idades. Associada à obesidade, diversas outras doenças podem surgir, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, entre outras.

Com o objetivo de promover informação e incentivar o cuidado com a saúde, a Unimed São Carlos, por meio da Medicina Preventiva – Viver Bem, realizará na sexta-feira, dia 6 de março, uma ação educativa gratuita.
 
As atividades acontecerão na FESC (R. São Sebastião, 2828 – Vila Nery), das 14h às 20h.
Durante o evento, serão oferecidos:
  • Aferição de pressão arterial
  • Aferição de glicemia
  • Orientações em educação em saúde
Os participantes contarão com o apoio da equipe multidisciplinar da Unimed São Carlos.
A ação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

