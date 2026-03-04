Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza nesta sexta-feira, 6 de março, a cerimônia de lançamento das obras contempladas pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Ao todo, os investimentos do Governo Federal somam cerca de R$ 45 milhões destinados à Universidade, distribuídos em nove empreendimentos, além de R$ 23,88 milhões para quatro obras no Hospital Universitário (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Os recursos garantem o início, a retomada e a conclusão de projetos considerados estratégicos para a consolidação da infraestrutura acadêmica da Instituição. As intervenções abrangem os campi de São Carlos, Sorocaba e Lagoa do Sino.

São Carlos concentra maior volume de obras

No Campus São Carlos, a nova unidade do curso de Engenharia Mecânica foi a primeira obra concluída, com investimento de R$ 2 milhões. O prédio amplia as condições para ensino, extensão e pesquisa, oferecendo novos espaços e laboratórios.

Também seguem em execução o prédio do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ciclos de Vida e Saúde (Civisa), com investimento de R$ 2,6 milhões, e o edifício do curso de Tradutor-Intérprete de Libras e Português (TILSP), orçado em R$ 5,1 milhões. Este último projeto incorpora soluções específicas de acústica, iluminação e texturas, considerando as necessidades de um público majoritariamente formado por pessoas surdas.

Outro destaque é o prédio do Departamento de Artes e Comunicação (DAC), avaliado em R$ 11,4 milhões, que será concluído integralmente, permitindo a ocupação plena do espaço. Já o Departamento de Medicina (DMed) receberá R$ 2,6 milhões para adequações e retomada das obras.

Lagoa do Sino aposta em infraestrutura sustentável

No Campus Lagoa do Sino, cerca de R$ 1 milhão será destinado à implantação de infraestrutura elétrica, considerada essencial para a expansão das atividades acadêmicas e laboratoriais. Também está prevista a retomada da construção do pórtico de acesso.

Um dos principais investimentos na unidade é a construção da nova biblioteca e auditório, com aporte aproximado de R$ 16,8 milhões. O projeto foi apresentado na 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, sob o tema “Extremos: Arquiteturas para um mundo quente”, como exemplo de solução arquitetônica adaptada às mudanças climáticas, utilizando taipa de pilão, madeira, ventilação cruzada e iluminação natural.

Sorocaba terá ampliação do Restaurante Universitário

No Campus Sorocaba, a ampliação do Restaurante Universitário (RU) contará com investimento de cerca de R$ 3 milhões. A obra prevê melhorias na área de convivência, readequações elétricas, nova iluminação, ampliação da acessibilidade e reorganização dos espaços de carga e descarga.

De acordo com Luciana Márcia Gonçalves, secretária-geral da Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico (SEGEF) da UFSCar, o Novo PAC foi determinante para viabilizar projetos estruturantes que aguardavam condições orçamentárias adequadas.

“Muitas dessas obras já estavam planejadas e tecnicamente preparadas, mas dependiam de um aporte compatível com sua complexidade ou da retomada de investimentos interrompidos. O Novo PAC nos permitiu tirar esses projetos do papel, concluir estruturas que estavam paralisadas e avançar em demandas históricas da Universidade. Trata-se de um passo fundamental para garantir infraestrutura adequada às atividades de ensino, extensão, pesquisa e acessibilidade na Instituição”, afirmou.

Cerimônia aberta ao público

A cerimônia de lançamento das obras acontece a partir das 16h, no Auditório da Reitoria, localizado na área Sul do Campus São Carlos, e é aberta ao público.