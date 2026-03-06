UFSCar lanÃ§a obras do Novo PAC nesta sexta

Nesta sexta-feira, dia 6 de março, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza a cerimônia de lançamento das obras contempladas pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Os investimentos do Governo Federal somam cerca de R$ 45 milhões para a Universidade, distribuídos em nove obras, além de R$ 23,88 milhões destinados a quatro obras no Hospital Universitário (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Os recursos viabilizam o início, a retomada e a conclusão de empreendimentos considerados estratégicos para a consolidação da infraestrutura acadêmica da Instituição. As intervenções abrangem os campi São Carlos, Sorocaba e Lagoa do Sino.

Entre os projetos, a nova unidade do curso de Engenharia Mecânica, no Campus São Carlos, foi a primeira a ser concluída, com investimento de R$ 2 milhões. A estrutura amplia as condições para ensino, extensão e pesquisa, com novos espaços e instalação de laboratórios.

Também em São Carlos, seguem em execução o prédio do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ciclos de Vida e Saúde (Civisa), com investimento de R$ 2,6 milhões, e o edifício do curso de Tradutor-Intérprete de Libras e Português (TILSP), orçado em R$ 5,1 milhões. Este último incorpora estudos específicos de acústica, iluminação e texturas, considerando as necessidades de um público majoritariamente formado por pessoas surdas.

O prédio do Departamento de Artes e Comunicação (DAC), avaliado em R$ 11,4 milhões, será concluído integralmente, permitindo a ocupação plena do espaço. Já o Departamento de Medicina (DMed) receberá investimento de R$ 2,6 milhões para adequações e retomada da obra.

No Campus Lagoa do Sino, a implantação de infraestrutura elétrica, com recursos de cerca de R$ 1 milhão, é considerada essencial para a expansão das atividades acadêmicas e laboratoriais. Também deve ser retomada a construção do pórtico de acesso. Um dos destaques é a nova biblioteca e o auditório, com investimento aproximado de R$ 16,8 milhões. O projeto foi apresentado na 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, sob o tema "Extremos: Arquiteturas para um mundo quente", como exemplo de solução arquitetônica adaptada às mudanças climáticas, combinando taipa de pilão, madeira, ventilação cruzada e iluminação natural.

Em Sorocaba, a ampliação do Restaurante Universitário (RU), orçada em cerca de R$ 3 milhões, prevê melhorias na área de convivência, readequações elétricas, iluminação, acessibilidade e reorganização dos espaços de carga e descarga.

Segundo Luciana Márcia Gonçalves, Secretária-Geral da Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico (SEGEF) da UFSCar, o Novo PAC foi determinante para viabilizar projetos estruturantes que aguardavam condições orçamentárias adequadas. "Muitas dessas obras já estavam planejadas e tecnicamente preparadas, mas dependiam de um aporte compatível com sua complexidade ou da retomada de investimentos interrompidos. O Novo PAC nos permitiu tirar esses projetos do papel, concluir estruturas que estavam paralisadas e avançar em demandas históricas da Universidade. Trata-se de um passo fundamental para garantir infraestrutura adequada às atividades de ensino, extensão, pesquisa e acessibilidade na Instituição", afirma.

A cerimônia de lançamento acontece a partir das 16 horas, no Auditório da Reitoria, localizado na área Sul do Campus São Carlos, e é aberta ao público.

