UFSCar Ã© contemplada com R$ 45 milhÃµes para 9 obras do PAC

Hospital UniversitÃ¡rio de SÃ£o Carlos - HU-UFSCar - CrÃ©dito: Maycon Maximino

A UFSCar realizou nesta sexta-feira, 6 de março, uma cerimônia de lançamento de 9 obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no valor total de R$ 45 milhões. Além disso, São Carlos também receberá R$ 23 milhões para 4 obras do Hospital Universitário.

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, afirmou à rádio Jovem Pan, no programa Jornal da Manhã, que as obras serão importantes para a cidade e para a comunidade da UFSCar. “Estes recursos foram negociados com o Governo Federal em 2024, quando foi lançado o Novo PAC. O governo identificou nas universidades um conjunto de demandas e encaminhou estas demandas a partir do PAC. Então hoje começam estas obras que serão muito importantes para a gente.”

A reitora afirmou que a primeira das nove obras do PAC já foi até concluída, que é o prédio do Departamento de Engenharia Mecânica. “Nós vamos agora começar as obras do Departamento de Arte e Comunicação. Esta é uma obra simbólica, muito grande, que estava parada e será retomada e que deve levar mais de um ano para ser concluída. Tem a obra do curso de Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, que a gente vai começar a fazer o projeto e depois a obra. Os tempos de cada obra são diferentes.”

“Outra obra, o Núcleo Interdisciplinar sobre o Estudo do Ciclo de Saúde Humana está com 50% da obra concluída. Então, temos tempos diferentes. Mas acredito que em dois anos consigamos concluir todas estas obras do PAC”, afirma. Ela destaca que vem fazendo reivindicações desde 2021 para o Ministério da Educação.

Leia TambÃ©m