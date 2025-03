UFSCar convoca aprovados em terceira chamada no SiSU 2025

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou nesta quarta-feira, dia 26 de março, a lista de pessoas convocadas para o requerimento de matrícula em terceira chamada para ingresso por meio do SiSU 2025. A lista completa está disponível no Portal do Ingresso .

O requisito de matrícula para a terceira chamada deve ser preenchido entre 27 e 28 de março, aqui , de acordo com o passo a passo descrito neste link .

Todos os procedimentos para matrícula são feitos online. Os requisitos devem ser feitos no sistema da UFSCar e desativar o acesso da pessoa ao e-mail cadastrado no momento das inscrições do Enem e do SiSU. Para facilitar o processo, somente estão disponíveis na página de acesso do candidato os formulários correspondentes à sua modalidade. Sendo assim, é obrigatório o preenchimento de todos os formulários que aparecem na área do candidato, após o primeiro acesso. A não realização da exigência de matrícula dentro do prazo previsto resulta na exclusão da pessoa candidata ao processo seletivo.

Após o envio da documentação, será realizada a análise documental pelas comissões, com previsão de resultado no dia 8 de abril, a ser publicada no Portal do Ingresso. Além da Comissão Institucional de Verificação de Escolaridade (CIVE), que verifica a certificação de todas as pessoas candidatas, a documentação das vagas reservadas por lei será avaliada pelos bancos das comissões institucionais de verificação da autodeclaração étnico-racial (CVA), de aspectos biopsicossociais da Pessoa com Deficiência (CVDD), do pertencimento à comunidade remanescente de quilombo (CVQ) e de aspectos socioeconômicos (CIVASE). Lembramos que o cabe à pessoa candidata verifique o seu deferimento em todas as Comissões qualificadas para subscritas.

O resultado da análise das comissões será publicado no Portal do Ingresso, ou www.ingresso.ufscar.br . A pessoa candidata tem direito a um recurso caso a documentação seja indeferida. Os dados de divulgação e os prazos para recursos em cada comissão de verificação constam do cronograma do Edital, disponível neste link .

Os dados podem ser enviados para a Central de Atendimento, em www.ingresso.ufscar.br/atendimento .

