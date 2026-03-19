UFSCar divulga lista para manifestaÃ§Ã£o de interesse em 3Âª e 4Âª chamadas do SiSU 2026

A Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou nesta quarta-feira, 18/3, a lista de pessoas convocadas para manifestação virtual de interesse por vaga válida para as 3ª e 4ª chamadas do SiSU 2026, com os NOMES das pessoas candidatas que estão na lista de espera da UFSCar.

As pessoas convocadas nesta lista para manifestarem interesse para a 3ª e 4ª chamadas devem acessar o ambiente virtual da pessoa candidata [https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml] das 8 horas do dia 19 de março até às 23h59 do dia 20 de março de 2026.

ATENÇÃO! As pessoas que manifestarem interesse na 2ª chamada e NÃO foram convocadas para matrícula, deverão realizar a manifestação novamente nesta etapa.

Para acessar a lista completa acesse https://www.ingresso.ufscar.br.

Para acessar o ambiente (https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/) e fazer a manifestação de interesse, a pessoa candidata precisa seguir os seguintes passos:

Acessar (https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/) utilizando login e senha do gov.br;

Acessar a página inicial do candidato (cada pessoa candidata terá uma página inicial específica, conforme a modalidade de ingresso selecionada no SiSU);

Na área do candidato clicar em "Ações", do processo seletivo "SiSU 2026";

Checar a declaração e, caso seja do interesse, manifestar-se clicando no botão "Sim, tenho interesse";

Confirme, salve e guarde o protocolo de realização da manifestação de interesse.

A manifestação de interesse só será efetivada se a pessoa candidata concluir a operação ao clicar no botão "salvar".

É importante frisar às pessoas candidatas que realizarem o procedimento de manifestação virtual de interesse será assegurada, exclusivamente, A EXPECTATIVA DE MATRÍCULA, ou seja, condicionada à existência de vaga referente à modalidade na qual a pessoa esteja concorrendo em determinado curso.

A não manifestação virtual de interesse nos prazos estabelecidos implica na exclusão da pessoa candidata da lista de espera e, consequentemente, da seleção para ingresso em 2026.

Confira abaixo os próximos passos para as pessoas que têm interesse em continuar participando da seleção para ingresso nos cursos de graduação presenciais da UFSCar:

- No dia 24 de março, a partir das 18 horas, será divulgada a lista com as pessoas candidatas convocadas para requerimento de matrícula na 3ª Chamada, no Portal do Ingresso; https://www.ingresso.ufscar.br/

- Quem estiver na lista do dia 24 de março deve requerer a matrícula nos dias 3 e 4 de março, pelo SIGA, em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml ;

- Pessoas que manifestarem interesse virtual por vaga em 3ª e 4º chamadas e não forem convocadas para requerimento de matrícula no dia 24 de março ainda poderão ser convocadas para a matrícula da 4ª chamada, devendo ficar atentas à publicação do dia 7 de abril. Atenção aos prazos e convocações do Edital!

Se ainda houver dúvidas, entre em contato via Central de Atendimento do SiSU 2026 pelo endereço https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/atendimento.

Assessoria de imprensa

Leia TambÃ©m