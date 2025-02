UFSCar divulga lista de espera do SiSU 2025

A Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da Universidade Federal de São Carlos publicou na segunda-feira, 17/2, a Lista de Espera do Ingresso pelo SiSU 2025, com os nomes dos candidatos que fizeram a opção por ficar na lista de espera da UFSCar no site do Ministério da Educação (MEC) entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025. A lista abrange os cursos de graduação dos quatro campi da UFSCar - São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Acesse a lista completa em https://bit.ly/lista-de-espera-ufscar-2025.

É importante frisar que a lista de espera é para simples conferência da posição do candidato na lista, ou seja, não é uma convocação. Confira abaixo os próximos passos para os candidatos que queiram continuar no Processo Seletivo para a graduação da UFSCar:

No dia 20 de fevereiro, a partir das 18 horas, será divulgada a lista de Manifestação de Interesse pela Vaga para as 2ª e 3ª Chamadas, no Portal do Ingresso (www.ingresso.ufscar.br);

- Todas as pessoas que encontraram seu nome e têm interesse em serem chamados na 2ª ou na 3ª chamadas, de acordo com a lista divulgada no dia 20/2, devem acessar o sistema da UFSCar, o SIGA, no endereço https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml, nos dias 25 e 26 de fevereiro para manifestarem seu interesse pela vaga;

- No dia 6 de março, a partir das 18 horas, será divulgada a lista com os candidatos que efetivamente conseguiram a vaga na 2ª Chamada, no Portal do Ingresso (www.ingresso.ufscar.br);

- Quem estiver na lista do dia 6 de março deve requerer a matrícula nos dias 11 e 12 de março, pelo SIGA, em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml;

A lista de convocados na 3ª Chamada será publicada no dia 25 de março, a partir das 18 horas, no Portal do Ingresso;

- Quem estiver na lista do dia 25 de março deve requerer a matrícula nos dias 27 e 28 de março de 2025, pelo SIGA: https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml.

Dúvidas frequentes:Pergunta: Meu nome está na Lista de Espera. Estou com a vaga garantida?

Resposta: Não. A Lista de Espera é uma lista de simples conferência, para você acompanhar sua classificação.

P: Por que meu nome aparece mais de uma vez na lista?

R: Seu nome aparece mais de uma vez porque aparecem todas as suas classificações, de acordo com a reserva que você está concorrendo. Por exemplo: se você se inscreveu para a reserva de Escola Pública independente de renda, você vê a sua classificação nessa reserva e também na Ampla Concorrência.

P: Já fiz a manifestação de interesse no site do SiSU, preciso manifestar novamente no sistema da UFSCar?

R: Sim! Se seu nome estiver na lista do dia 20 de fevereiro, para a manifestação de interesse na vaga, você precisa entrar no sistema e confirmar.

P: Tenho mais dúvidas, com quem devo conversar?

R: Entre em contato via Central de Atendimento do SiSU 2025 pelo endereço www.ingresso.ufscar.br/atendimento.

