sexta, 20 de fevereiro de 2026
Cidade

UFSCar divulga Lista de Espera do Ingresso pelo SiSU 2026

Pessoas candidatas devem conferir a lista e ficar atentas aos próximos passos da seleção

20 Fev 2026 - 16h04Por Jessica CR
UFSCar divulga Lista de Espera do Ingresso pelo SiSU 2026 - Crédito: Foto: CCS/UFSCar Crédito: Foto: CCS/UFSCar

A Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou nesta quinta-feira, 19/2, a Lista de Espera do Ingresso pelo SiSU 2026, com os NOMES das pessoas candidatas que fizeram a opção por ficar na lista de espera da UFSCar no site do Ministério da Educação (MEC) entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026.

Para visualizar a lista completa acesse www.ufscar.br.

É importante frisar que a Lista de Espera é para simples conferência da presença da pessoa candidata na lista, ou seja, não é uma convocação. Confira abaixo os próximos passos para as pessoas que têm interesse em continuar participando da seleção para ingresso nos cursos de graduação presenciais da UFSCar:

- No dia 20 de fevereiro, a partir das 18 horas, será divulgada a convocação para Manifestação de Interesse pela Vaga para a 2ª chamada;

- Todas as pessoas que encontraram seu nome e têm interesse em serem matriculadas na 2ª chamada, segundo a lista divulgada do dia 20/2, devem acessar o sistema da UFSCar, o SIGA, no endereço https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml, nos dias 20 a 23 de fevereiro para manifestarem seu interesse pela vaga;

- No dia 2 de março, a partir das 18 horas, será divulgada a lista com as pessoas candidatas que efetivamente conseguiram a vaga na 2ª chamada, no Portal do Ingresso (www.ingresso.ufscar.br);

- Quem estiver na lista do dia 2 de março deve requerer a matrícula nos dias 3 e 4 de março, pelo SIGA, em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml.

Pessoas que manifestarem interesse virtual por vaga em 2ª chamada e não forem convocadas para requerimento de matrícula no dia 2 de março ainda poderão ser convocadas a manifestar interesse virtual por vaga em 3ª e 4ª chamadas, devendo ficar atentas à publicação do dia 18 de março. Nessa lista também podem ser convocadas pessoas que não apareceram na convocação de manifestação virtual de interesse na 2ª chamada. Atenção aos prazos e convocações do Edital!

 

Dúvidas frequentes:

Pergunta: Meu nome está na Lista de Espera. Estou com a vaga garantida?

Resposta: Não. A Lista de Espera é uma lista de simples conferência, para você acompanhar sua classificação.

 

P: Já fiz a manifestação de interesse no site do SiSU, preciso manifestar novamente no sistema da UFSCar?

R: Sim! Se seu nome estiver na lista do dia 20 de fevereiro, para a manifestação de interesse na vaga, você precisa entrar no sistema e confirmar.

 

P: Tenho mais dúvidas, com quem devo conversar?

R: Entre em contato via Central de Atendimento do SiSU 2026 pelo endereço https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/atendimento.

Por assessoria de imprensa

