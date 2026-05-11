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segunda, 11 de maio de 2026
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TUSCA Social promove campanha "Porta a Porta" para arrecadar doações em São Carlos

11 Mai 2026 - 14h08Por Da redação
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TUSCA Social promove campanha "Porta a Porta" para arrecadar doações em São Carlos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A equipe da TUSCA Social, braço responsável pelas ações solidárias da Taça Universitária de São Carlos (TUSCA), realiza no próximo dia 17 de maio (domingo) mais uma edição da campanha “Porta a Porta”, com o objetivo de arrecadar doações que serão repassadas para Fundo Social de Solidariedade de São Carlos ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

A mobilização acontecerá a partir das 13h, com voluntários percorrendo residências nos bairros Jardim Paulistano, Hirake, Cidade Jardim e Vila Brasília. Durante a ação, serão coletados itens novos ou usados em bom estado, como roupas, brinquedos, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza.

Além da coleta domiciliar, a organização também disponibilizará um ponto fixo de arrecadação no Kartódromo de São Carlos, no mesmo dia e horário, para quem preferir realizar a doação diretamente no local.

Em dezembro de 2025 o Fundo Social recebeu mais de 7 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados pela TUSCA Social. As doações foram resultado de ações realizadas em diversos eventos promovidos pela coordenação da Taça, com o objetivo de colaborar com famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Todos os alimentos foram destinados às entidades assistenciais cadastradas e às famílias atendidas pelos programas sociais da Prefeitura.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, a arrecadação é um gesto de solidariedade que reforça o compromisso da TUSCA com a cidade de São Carlos. “Agradeço profundamente aos organizadores, aos estudantes e a todos que contribuem para que esta ação aconteça. Cada doação faz muita diferença para  as famílias que hoje precisam do nosso apoio”, finaliza a primeira-dama.

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