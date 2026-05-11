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segunda, 11 de maio de 2026
Cidade

São Carlos celebra pela primeira vez o Dia Municipal do Agente de Trânsito neste 11 de maio

11 Mai 2026 - 09h04Por Da redação
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Agentes de trânsito de São Carlos - Agentes de trânsito de São Carlos -

A cidade de São Carlos celebra nesta segunda-feira (11), pela primeira vez, o Dia Municipal do Agente de Trânsito. A data foi oficialmente instituída pela Lei Municipal nº 23.697, de 8 de outubro de 2025, e representa um marco no reconhecimento da importância desses profissionais para a mobilidade urbana e a segurança viária do município.

A escolha do dia 11 de maio também reforça as ações do movimento internacional Maio Amarelo, campanha voltada à conscientização e redução de acidentes de trânsito. Em São Carlos, a celebração integra uma programação especial com blitze educativas e atividades de orientação à população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU), a criação da data simboliza a valorização dos agentes que atuam diariamente na organização do trânsito, fiscalização e apoio à população nas vias da cidade.

“O agente de trânsito é o elo direto entre o poder público e o cidadão nas ruas. Ter um dia municipal específico valoriza o esforço de homens e mulheres que trabalham diariamente para garantir a mobilidade de todos os são-carlenses”, destacou a pasta.

A oficialização do Dia Municipal do Agente de Trânsito também acompanha o processo de modernização da mobilidade urbana em São Carlos, reforçando o compromisso do município com a educação no trânsito e a preservação de vidas.

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