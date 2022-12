Triângulo do Sol interdita trecho da SP-310 para obra de recuperação de erosão causada pelas fortes chuvas

O fechamento terá duração de uma semana, começando nesta sexta-feira, dia 30, com previsão de encerramento no dia 6 de janeiro de 2023. As obras serão realizadas sempre entre 7h e 17h. Em todos os dias, ao final dos trabalhos, a faixa da direita será liberada para o tráfego.

Além da interdição na faixa de rolamento, nos trevos à cidade de São Carlos, as alças de acesso à rodovia entre os quilômetros 231+000 e 228+000, sentido Capital, também estarão fechadas para o tráfego, mas serão liberadas ao final dos trabalhos diários.

A área de Operações da concessionaria orienta os usuários a redobrar a atenção nesse trecho, respeitar a sinalização de interdição e se atentar ao limite de velocidade indicado para o trecho em obras.

A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio por motivos operacionais e/ou condições climáticas adversas.

Os usuários podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800-701-1609 ou por um dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro ao longo de toda a rodovia.

As fortes chuvas que vem atingindo todo o Estado de São Paulo durante essa semana provocaram uma erosão em um talude de um trecho da SP-310, no km 229+000, pista sentido Capital, na cidade de São Carlos. Por conta disso, para recuperar o local, a AB Triângulo do Sol interditará a faixa da direita e o acostamento nesse trecho para a execução de obra emergencial.