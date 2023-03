Três empresas participam da licitação de projetos para combate às enchentes em São Carlos

Imagem aérea do Mercado Municipal - Crédito: divulgação/PM SC

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de São Carlos promoveu na manhã da última terça-feira, 7, a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em participarem do processo licitatório, na modalidade Tomada de Preço 04/2022 - Processos n° 228/2022, para a contratação de uma empresa de engenharia para elaboração de estudos técnicos e quatro projetos executivos para solução de problemas de drenagem de águas pluviais na bacia do córrego do Gregório e do Simeão, intervenções necessárias para o combate às enchentes. O valor estimado do certame é de R$ 1,2 milhão.

Depois de analisada a documentação pelos membros da Comissão de Licitações, foram consideradas habilitadas as empresas Hidrostudio Engenharia, SHS Consultoria e TCA Soluções.

O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, explicou que anteriormente já haviam sido realizadas duas sessões públicas com licitação deserta, porque não houve comparecimento de empresas e desta vez três empresas participaram da licitação. “As três empresas habilitadas ficam agora na disputa de valores para ver qual delas vai apresentar ao município a solução definitiva para a baixada do Mercado Municipal”, afirmou o secretário de Obras.

Netto Donato, secretário de Governo, disse que o objetivo desta contratação é apresentar aos Governos Federal e Estadual os projetos atualizados. "Precisamos ter os valores finais sobre os investimentos em obras de grande porte na região central de São Carlos para solução dos problemas das enchentes nessa região", explica Donato.

Para o prefeito Airton Garcia esses projetos são essenciais para o município buscar ajuda. "Os projetos executivos são importantíssimos para podermos pleitear recursos maiores para obras que não temos como fazer com orçamento do município".

Os quatro projetos executivos que serão propostos são referentes a construção de um piscinão ao lado do Fórum Cível, uma galeria nas ruas Major José Inácio ou Treze de Maio, para reduzir o volume de água que vem desde a Rua XV de Novembro e Avenida Dr. Carlos Botelho para região do Mercado Municipal, barramentos em séries dentro do Córrego Gregório da Escola Educativa até a Rua São Paulo e também a construção de uma nova galeria no Córrego do Simeão eliminando a galeria que hoje passa sob as lojas nas região central da cidade.

Na próxima sessão pública, a data será divulgada pela Comissão de Licitações e serão abertos os envelopes com as propostas de valores.

