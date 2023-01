Crédito: PMSC

A Prefeitura Municipal de São Carlos informou agora há pouco que o trânsito na avenida São Carlos, entre as ruas Conde do Pinhal e Treze de Maio foi liberado pelo departamento de trânsito. Neste momento só a faixa do ônibus permanece interditada em virtude do trabalho da CPFL.

Mais cedo, uma árvore de grande porte caiu sobre a avenida atingindo três pessoas. Uma mulher ficou presa embaixo dos galhos e foi socorrida pelo Samu com suspeita de fraturas.

