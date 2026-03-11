TrÃ¡fego sob viaduto terÃ¡ mÃ£o dupla no sentido EmbarÃ©-Parque Fehr a partir de amanhÃ£

A partir de amanhã (quinta-feira, 12/03), o tráfego sob o viaduto do quilômetro 240+310m, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), terá mão dupla de direção (ida e volta) no sentido Embaré-Parque Fehr. Já a faixa de rolamento oposta ficará totalmente interditada para a continuidade das obras no local. A alteração deve durar cerca de 45 dias.

Durante a operação, não é recomendada a circulação de caminhões pesados sob o viaduto. Esses veículos deverão utilizar retornos alternativos na região. A mudança de direção faz parte das intervenções necessárias para o avanço da implantação das terceiras faixas na rodovia, previstas no contrato de concessão, e contará com sinalização provisória e medidas operacionais para orientar os motoristas e garantir segurança viária.

Viaduto do Maria Stella Fagá liberado antes do prazo

As obras no viaduto do bairro Maria Stella Fagá, no quilômetro 231+800m da SP-310, foram concluídas antes do prazo previsto. Ele deveria estar pronto em 14 de março, mas foi liberado em 3 de março para a circulação de veículos, restabelecendo o tráfego normal no local. As intervenções fazem parte do conjunto de melhorias realizadas pela Ecovias Noroeste Paulista para ampliar a capacidade da rodovia, aumentar a fluidez do tráfego e reforçar a segurança dos usuários que utilizam diariamente o trecho que corta o município de São Carlos.

