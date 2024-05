Tenente-coronel Cardeal assume o comando do 38º Batalhão da PM de São Carlos

SIGA O SCA NO

Cardeal ao assumir o comando do 38º BPM/I: Me sinto são-carlense e é uma sensação de obrigação e prazer poder servir a sociedade" - Crédito: Divulgação

O 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos tem novo comando. Trata-se do César Alexandre Cardeal que assumiu o posto nesta sexta-feira, 3. Sob o seu comando, estarão os policiais de São Carlos Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado e Porto Ferreira.

Em entrevista, Cardeal disse que chega motivado para o combate à criminalidade em toda a área de abrangência do 38º Batalhão PM. Natural de São Paulo, disse que se formou na Academia do Barro Branco em 1997 e fez seu aspirantado em São Paulo. No ano seguinte foi transferido para Ribeirão Preto e em seguida designado para trabalhar em Franca, onde ficou por dois anos.

“A partir de 2000 fui designado para atuar em São Carlos”, disse, ao salientar onde constituiu família. “Me casei (Ariane, a esposa) e tenho três filhos, que já são adultos”, disse.

Disse ainda que por 12 anos foi tenente e posteriormente passou a patente de capitão e atuou por quatro anos no policiamento rodoviário.

“Após este período retornei para São Carlos e passei para a patente de major, indo então trabalhar no 7º Batalhão, em São Paulo”, comentou.

O passo seguinte de Cardeal foi novamente retornar para São Carlos, agora como tenente-coronel e comandante do 38º Batalhão. “Em São Carlos terei o mesmo empenho desde o primeiro dia em que me formei PM. Me sinto são-carlense, constitui família e é uma sensação de obrigação e prazer poder servir a sociedade são-carlense”, finalizou.

Leia Também