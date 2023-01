Telefone 192 do Samu passa por problemas

Samu São Carlos - Crédito: arquivo SCA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que está com problemas na linha telefônica do SAMU (192), já tendo sido contatada a empresa prestadora para resolução do contratempo operacional.

Desta forma, a SMS orienta as pessoas que precisarem do SAMU para que façam contato via Corpo de Bombeiros (193), que repassará as demandas à equipe do SAMU via rádio para os trâmites habituais.

O telefone 192 terá seu funcionamento normalizado assim que os técnicos da empresa prestadora detectarem e resolverem o problema.

