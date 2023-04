Supostas ameaças de ataques em escolas deixam pais preocupados em São Carlos

Crédito: reprodução/Polícia Civil

Preocupados, vários pais entraram em contato com a redação do São Carlos Agora relatando sobre uma imagem que circula nas redes sociais com ameaças de massacre em escolas da cidade no dia 20 de abril.

O portal apurou que a mesma imagem, “massacre no dia 20/4/2023. Me aguardem!”, também está sendo distribuída através da internet em outros municípios. Tudo indica que se trata de boato, mas nenhuma informação deve ser desprezada, segundo os especialistas.

A Polícia Militar local está atenta e informou que até o momento não recebeu nenhum chamado de apoio de escolas na cidade.

Uma reunião realizada ontem (11) em São Carlos, com a dirigente regional de ensino Débora Blanco, os PMs tenente coronel Mussolini e capitão Gonçalves de Bellonci, da secretaria de Segurança Municipal, traçou estratégias para aumentar a segurança nas escolas.

Durante o encontro, ficou reforçado a necessidade da união dos envolvidos para melhorar a segurança dos estudantes e profissionais da educação através de alguns procedimentos imediatos, como monitorar redes sociais em conjunto, aperfeiçoar a comunicação pelo WhatsApp institucional entre Policia Militar e diretores de escolas, prioridade nos atendimentos pelo canal 190, presença constante da Ronda Escolar nas escolas, apoio do monitoramento de câmeras nas escolas no sistema integrado com a PM/Seduc e das câmeras externas das vias públicas no entorno das unidades.

Também foi ressaltado a importância da participação das famílias no monitoramento das atividades e condutas de seus filhos no sentido de promover uma parceria constante onde possamos orientar e assegurar uma convivência harmoniosa em sociedade.

