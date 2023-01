Subsecretário de Estado se compromete analisar os convênios com São Carlos

Crédito: Divulgação

O subsecretário de Convênios da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, Ronaldo Camargo, visitou São Carlos na manhã desta terça-feira (17/01). A agenda começou no Paço Municipal quando foi recebido pelo prefeito Airton Garcia.

Durante o encontro o prefeito Airton Garcia apresentou várias imagens dos estragos causados pela chuva do último dia 28 de dezembro de 2022. Também foram apresentadas imagens do trabalho emergencial realizado com mais de 150 pessoas para recuperar as áreas atingidas.

Na sequência o subsecretário de Convênios fez questão de percorrer os locais afetados pelas chuvas começando pela rua General Osório, no Jardim Cardinalli; seguindo para a baixada do mercado municipal (centro), rua Ângelo Passeri e Rotatória do Cristo.

“Infelizmente nós tivemos 20 cidades muito castigadas e São Carlos teve uma particularidade de interface com a Rumo, porém a obra que a empresa vai fazer é bastante significativa e vai fazer a diferença nas operações do verão do ano que vem. Vamos ter uma nova ponte, totalmente entregue para cidade, até agosto desse ano”, comentou o Ronaldo Camargo.

Quanto aos convênios com o município, Camargo confirmou que o valor é de R$ 10,5 milhões já em andamento. “Tivemos algumas paralisações financeiras desde agosto do ano passado, na antiga gestão, porém agora estamos resolvendo isso. Marcamos uma nova reunião com os representantes de São Carlos para estabelecermos esse fluxo financeiro. Além disso, o governador Tarcísio de Freitas já assinou o convênio no valor de mais de R$ 650 mil para a construção do muro de contenção em gabião na rua General Osório”, finalizou o subsecretário.

O prefeito Airton Garcia agradeceu o subsecretário da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais que tem como titular Gilberto Kassab. “Agradecemos o Estado pelo apoio imediato a nossa cidade. Sabemos que muitas cidades sofreram prejuízos e que a demanda deve ser grande junto ao governador Tarcísio de Freitas, por isso agradeço muito os recursos e espero firmar novas parcerias”, afirmou o prefeito de São Carlos.

Para o vice-prefeito Edson Ferraz a visita do subsecretário foi de extrema importância para a cidade. “A obra definitiva que a Rumo vai fazer deve resolver as enchentes em uma região da cidade, porém precisamos atender outras áreas que também sofrem com alagamentos, portanto vamos encaminhar outros projetos para o Estado analisar e ver a possibilidade da liberação de mais recursos”, garantiu Ferraz.

“Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto entre todas as secretarias da Prefeitura e com o apoio do Governo do Estado que, através de setores como a Defesa Civil, sempre se colocou à disposição para que, com a união de esforços, possamos conseguir resolver todos os problemas de enchentes da cidade. Por determinação do prefeito Airton Garcia, estamos criando um comitê permanente, que vai ser publicado na próxima semana no Diário Oficial, para trabalhar e debater sobre as enchentes e para que a gente consiga detectar os problemas antes de acontecerem. Nossa ideia é que, no próximo verão, possamos ter tranquilidade maior com relação a esses incidentes que, infelizmente, ocorrem há muitos anos na cidade de São Carlos”, explicou Netto Donato, secretário de Governo.

De acordo com João Muller, secretário de Obras Públicas, foi apresentado ao subsecretário a situação de cada convênio. “Explicamos que a nossa preocupação é que as empresas abandonem as obras, caso do Parque São José e ponte do Recreio dos Bandeirantes, já que desde agosto do ano passado o estado não realiza nenhum repasse. Imediatamente Ronaldo Camargo já agendou uma reunião na capital para definir o cronograma de desembolso. Nessa reunião também iremos apresentar demandas maiores como a canalização do Córrego do Monjolinho, desde o Casa Branca até a Rotatória do Cristo, além de mais um piscinão”, revelou Muller.

Também acompanharam a agenda os secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Will Marques, de Segurança Pública, Samir Gardini, de Comunicação, Leandro Severo, o secretário adjunto de Serviços Públicos, José Augusto Santana e o vereador Azuaite Martins de França.

