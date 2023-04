Socorristas do Samu salvam a vida de recém-nascida em São Carlos

SIGA O SCA NO

Atendimento rápido, eficiente. Mas com muito carinho e amor: anjos da guarda do Samu salvam recém-nascida em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

A Semana Santa como enredo. Dias propícios para milagres. Ainda mais quando temos anjos da guarda que, mesmo fardados, salvam vidas. E uma pequenina são-carlense de apenas 55 dias teve a vida salva pelos heróis do Samu de São Carlos. A recém-nascida estava engasgada, desfalecida e prestes a perder a vida. Mas foi reanimada pelos valorosos profissionais da saúde de nossa cidade.

O São Carlos Agora acompanhou a ocorrência e na manhã desta quarta-feira, 5. A mamãe amamentava a criança em sua moradia, na região do Damha quando a pequena engasgou.

Os familiares, desesperados, saíram rapidamente com destino a Unimed e entraram pela Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira quando a mamãe pensou rápido e foi até a base do Samu. Desesperada, pediu por socorro.

O primeiro anjo da guarda foi o socorrista da motolância Jonas que estava no pátio e não pensou duas vezes. Pegou a bebê no colo, colocou de costas e após alguns tapinhas, obedecendo corretamente os procedimentos, reanimou a bebê que chorou. Em seguida, os demais anjos: a médica Rita Barini, a enfermeira-chefe Siuméria e condutor Carlos Rodrigues, da Unidade de Suporte Avançado (USA) deram todo o suporte para a pequena são-carlense, que voltou a vida.

Passado o susto e a saúde do bebê restabelecida, a mamãe agradeceu os anjos da guarda de sua filha, os profissionais do Samu e com mais tranquilidade seguiram para a Unimed para exames mais detalhados na pequena.

