SiSU 2025: UFSCar convoca para Manifestação Virtual de Interesse

A Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da Universidade Federal de São Carlos publicou nesta quinta-feira (20/2) a lista das pessoas convocadas para a Manifestação Virtual de Interesse para as segunda e terceira chamadas do processo seletivo via SiSU de ingresso na graduação presencial da Universidade. Para conferir a lista dos convocados, acesse o Portal do Ingresso: www.ingresso.ufscar.br.

As pessoas convocadas devem realizar a Manifestação Virtual de Interesse exclusivamente entre as 9 horas do dia 25 e as 23h59 do dia 26 de fevereiro de 2025, através do Portal do Candidato, no endereço https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml. Só serão consideradas as manifestações realizadas pelo Portal do Candidato; não serão aceitas manifestações por e-mail. Confira as instruções de como realizar a manifestação no Portal do Ingresso.

A pessoa candidata convocada que não manifestar interesse no prazo previsto será considerada desistente do processo seletivo. É importante salientar que, de acordo com o edital do processo seletivo, a manifestação virtual de interesse assegura, exclusivamente, A EXPECTATIVA DE MATRÍCULA, ou seja, não implica na obrigatoriedade da convocação para matrícula, podendo a pessoa ser convocada para o requerimento de matrícula ou permanecer na lista de espera para a chamada seguinte.

Para acessar o ambiente e fazer a manifestação, a pessoa candidata precisa seguir os seguintes passos de acesso ao sistema:

Acessar utilizando login e senha do gov.br;

Acessar a página inicial do candidato (cada pessoa candidata terá uma página inicial específica, conforme a modalidade de ingresso selecionada no SiSU);

Na área do candidato clicar em "Ações", do processo seletivo "SiSU 2025";

Checar a declaração e, caso seja do interesse, manifestar-se clicando no botão "Sim, tenho interesse";

Confirme, salve e guarde o protocolo de realização da manifestação de interesse.

Segundo o edital, a publicação da lista com as pessoas convocadas para a matrícula em segunda chamada está prevista para ser publicada no dia 6 de março de 2025, após as 18 horas. Confiras as próximas etapas:

- 25 e 26/2 - Manifestação Virtual de Interesse - em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml;

- 6/3: Publicação da lista das pessoas convocadas em 2ª chamada para o requerimento de matrícula (www.ingresso.ufscar.br);

- 11 e 12/3: Requerimento de matrícula - 2ª chamada - em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml;

- 25/3: Publicação da lista das pessoas convocadas em 3ª chamada para o requerimento de matrícula (www.ingresso.ufscar.br);

- 27 e 28/3: Requerimento de matrícula - 3ª Chamada - em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml.

