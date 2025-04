Sindspam convoca associados para assembleia extraordinária e servidores de Ibaté e Brotas

Crédito: Divulgação

O Sindspam convoca todos os seus associados de São Carlos para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias a serem realizadas nos dias 26 de abril, a partir das 8h em 1ª convocação em conformidade com o artigo 43, do Estatuto Social, ou meia hora após em segunda e última convocação com qualquer número de presentes a realizar-se na sede do Sindicato, na rua dos Ferroviários, 81, Vila Prado, São Carlos, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Alteração Estatutária;

b) Extensão de base territorial desta entidade para os Municípios de Ibaté e Brotas, todos no Estado de São Paulo;

c) Alteração da denominação desta entidade para Sindicato dos Servidores Públicos, Empregados Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, Brotas, Dourado e Ibaté;

d) Alteração da categoria profissional para servidores públicos, empregados públicos e autárquicos municipais das Prefeituras Municipais, das Câmaras Municipais, Autarquias Municipais, Fundações Públicas Municipais e Empresas Públicas e Mistas Municipais ativos e inativos das cidades de São Carlos, Brotas, Dourado e Ibaté.

No mesmo dia 26 de abril o Sindspam convoca todos os servidores de Ibaté para assembleia às 10h em 1ª convocação com quórum de instalação de metade mais um dos servidores, empregados públicos e autárquicos, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, Autarquias Municipais, Fundações Públicas Municipais e Empresas Públicas e Mistas Municipais, ativos e inativos no município, ou meia hora após em segunda e última convocação com qualquer número de presentes a realizar-se na Avenida Santa Rufina, 141, Vila Tamoio (Grêmio Recreativo de Ibaté - Grei), Ibaté.

Na cidade Brotas também no dia 26 de abril às 15h em 1ª convocação com quórum de instalação de metade mais um dos servidores, empregados públicos e autárquicos, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, Autarquias Municipais, Fundações Públicas Municipais e Empresas Públicas e Mistas Municipais, ativos e inativos no município, ou meia hora após em segunda e última convocação com qualquer número de presentes a realizar-se na rua Rui Barbosa, 351, centro, Brotas.

