Sindicato dos Metalúrgicos abre Campanha Salarial 2026

Em assembleia geral realizada em sua sede, no Santa Felícia, neste domingo, 12 de abril, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté aprovou a pauta de negociações da Campanha Salarial 2026. A data-base da categoria é setembro. As negociações interessam diretamente a cerca de 13 mil trabalhadores que atuam nos dois municípios.
Com o slogan “Na Luta por Direitos, por Salários e por Nosso Futuro”, a campanha prevê, além da luta pelo reajuste com aumento real de salário em todas as mais de 530 empresas metalúrgicas de São Carlos e Ibaté, também a luta pela redução da jornada sem redução de salário, fim da escala 6x1 sem redução dos salários e mais representatividade no Congresso Nacional.
As pautas cheias, com cláusulas sociais e cláusulas econômicas, serão entregues à FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e seus sindicatos patronais coordenadores, além do SINIEM, SINDRATAR, SIESCOMET e SINDIPUFI.
As pautas parciais, constituídas basicamente de cláusulas econômicas, serão entregues ao SIFESP (Fundição), Grupo 2 (SINDIMAQ e SINAEES), Grupo 3 (SINDIPEÇAS, SINDIFORJA e SINPA), SICETEL e Grupo 8-3 (SIMEFRE, SIAMFESP e SINAFER).