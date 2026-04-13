segunda, 13 de abril de 2026
Acordo coletivo

Sindicato dos Metalúrgicos abre Campanha Salarial 2026

Campanha prevê a reivindicação de aumento real de salário em todas as mais de 530 empresas metalúrgicas de São Carlos e Ibaté, que empregam 13 mil operários da categoria

13 Abr 2026 - 18h11Por Da redação
A assembleia que aprovou a pauta que vai orientar as negociações com as mais de 500 empresas este ano - Crédito: Divulgação

Em assembleia geral realizada em sua sede, no Santa Felícia, neste domingo, 12 de abril, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté aprovou a pauta de negociações da Campanha Salarial 2026. A data-base da categoria é setembro. As negociações interessam diretamente a cerca de 13 mil trabalhadores que atuam nos dois municípios.

Com o slogan “Na Luta por Direitos, por Salários e por Nosso Futuro”, a campanha prevê, além da luta pelo reajuste com aumento real de salário em todas as mais de 530 empresas metalúrgicas de São Carlos e Ibaté, também a luta pela redução da jornada sem redução de salário, fim da escala 6x1 sem redução dos salários e mais representatividade no Congresso Nacional.

As pautas cheias, com cláusulas sociais e cláusulas econômicas, serão entregues à FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e seus sindicatos patronais coordenadores, além do SINIEM, SINDRATAR, SIESCOMET e SINDIPUFI.

As pautas parciais, constituídas basicamente de cláusulas econômicas, serão entregues ao SIFESP (Fundição), Grupo 2 (SINDIMAQ e SINAEES), Grupo 3 (SINDIPEÇAS, SINDIFORJA e SINPA), SICETEL e Grupo 8-3 (SIMEFRE, SIAMFESP e SINAFER).

Leia Também

Caminhada pela inclusão reúne centenas no centro de São Carlos em apoio à conscientização do autismo
Cidade18h50 - 13 Abr 2026

Caminhada pela inclusão reúne centenas no centro de São Carlos em apoio à conscientização do autismo

Prefeitura de São Carlos recebe sindicato e servidores em greve para discutir contraproposta
Cidade18h17 - 13 Abr 2026

Prefeitura de São Carlos recebe sindicato e servidores em greve para discutir contraproposta

Big Fone movimenta Praça do Mercado e reúne centenas de fãs em ação da ACISC em São Carlos
Cidade16h48 - 13 Abr 2026

Big Fone movimenta Praça do Mercado e reúne centenas de fãs em ação da ACISC em São Carlos

Adolescentes da Fundação CASA em São Carlos visitam Museu da Língua Portuguesa
Cidade16h00 - 13 Abr 2026

Adolescentes da Fundação CASA em São Carlos visitam Museu da Língua Portuguesa

Obras na SP-318 entram na fase final e alteram o trânsito; confira
Cidade15h57 - 13 Abr 2026

Obras na SP-318 entram na fase final e alteram o trânsito; confira

Últimas Notícias