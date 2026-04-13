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segunda, 13 de abril de 2026
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Clube do Livro Esperançar abre inscrições e promove debates sobre diversidade na USP

13 Abr 2026 - 21h11Por Jessica Carvalho R.
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Encontros estimulam leitura compartilhada e discussões sobre temas sociais (Crédito da imagem: Envato) - Encontros estimulam leitura compartilhada e discussões sobre temas sociais (Crédito da imagem: Envato) -

Estão abertas as inscrições para o Clube do Livro Esperançar, iniciativa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que busca promover o diálogo sobre diversidade, inclusão e experiências sociais por meio da literatura. A atividade é voltada a estudantes, funcionários da Universidade de São Paulo em São Carlos e também à comunidade externa.

Com encontros presenciais realizados no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), no bloco 6 do ICMC (sala 6-307), o clube se reúne às segundas-feiras, sempre às 13h. Não há prazo limite para inscrição, e os interessados podem participar a qualquer momento por meio de formulário online ou grupo no Telegram.

A proposta do projeto é criar um espaço acolhedor de escuta e troca, incentivando reflexões coletivas a partir de obras literárias que abordam questões sociais relevantes. Não é necessário adquirir os livros, já que o material é disponibilizado pela equipe organizadora, que promove leituras compartilhadas seguidas de debates entre os participantes.

Para abrir as atividades deste semestre, a obra escolhida é “Salvar o Fogo”, do escritor Itamar Vieira Júnior. O livro retrata a resistência de camponeses no Recôncavo Baiano diante da opressão exercida por coronéis e pela Igreja, abordando temas como escravidão, religiosidade e luta pela terra.

Coordenado pela professora Ana Carolina Faustino, o clube integra o Grupo de Pesquisa e Extensão Esperançar, que desenvolve ações voltadas à promoção da diversidade, inclusão e equidade na sociedade por meio da educação.

A iniciativa conta com apoio da Comissão de Inclusão e Pertencimento (CIP) do ICMC e financiamento do Programa Unificado de Bolsas (PUB), vinculado à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) da USP.

O Clube do Livro Esperançar teve início no segundo semestre do ano passado. Na ocasião, os encontros eram realizados às quintas-feiras e contaram com a leitura da obra “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, clássico da literatura nacional que retrata o cotidiano e as dificuldades vividas nas periferias urbanas.

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