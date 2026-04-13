Caminhada pela inclusão reúne centenas no centro de São Carlos em apoio à conscientização do autismo

O centro de São Carlos foi palco, na manhã do último sábado (11), de uma grande mobilização em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo. Com o tema “Caminhar, Brincar e Incluir: venha viver esse momento!”, a caminhada reuniu centenas de pessoas em um ato marcado pela promoção da inclusão, disseminação de informações e forte participação popular.

A concentração teve início na Praça Coronel Salles, de onde os participantes seguiram pelas principais ruas da região central. O evento contou com a presença de representantes de diversas instituições, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional (ACORDE), a ONG Espaço Azul, o Instituto Inclusão, a Associação de Pais e Amigos do Paralelo e a Associação Paradesportiva de São Carlos de Handebol em Cadeira de Rodas.

Autoridades municipais também participaram da atividade, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, além dos vereadores Bruno Zancheta, Thiago de Jesus e Ubirajara Teixeira.

Após o percurso, a programação continuou na Praça dos Voluntários, com atividades gratuitas voltadas principalmente às famílias e às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O público teve acesso a atrações recreativas para crianças, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.

O evento contou ainda com a participação de diversas secretarias municipais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia ofereceu serviços por meio da Secretaria Itinerante, com divulgação de vagas de emprego e cursos profissionalizantes. Já a Secretaria Municipal de Saúde promoveu orientações e atividades educativas sobre a prevenção da dengue.

A presidente do Instituto Inclusão, Olga Matubaro, ressaltou a relevância da mobilização para ampliar a visibilidade da causa. Segundo ela, a conscientização é fundamental para promover o respeito e garantir direitos às pessoas autistas.

A professora da ACORDE, Eliana Ribeiro Silva Salvador, também destacou a importância de iniciativas que ampliem o debate sobre inclusão, defendendo maior atenção do poder público na implementação de políticas efetivas.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, reforçou o objetivo da mobilização e avaliou positivamente a participação do público. “Estamos realizando mais uma edição da caminhada em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Acreditamos que, ao chamar a atenção da sociedade, conseguimos combater preconceitos e derrubar barreiras”, afirmou.

Ele também destacou a união de esforços para a realização do evento. “A avaliação é muito positiva. Tivemos a participação de diversas entidades, associações, secretarias municipais, além da Câmara Municipal e do Conselho da Pessoa com Deficiência. Essa união é fundamental para avançarmos na construção de uma sociedade mais inclusiva e igual para todos”, completou.

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