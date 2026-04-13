Big Fone movimenta Praça do Mercado e reúne centenas de fãs em ação da ACISC em São Carlos

Crédito: divulgação

A ação especial inspirada no Big Fone do BBB 26 transformou a Praça do Mercado Municipal, em São Carlos, em um dos principais pontos de encontro da cidade nos dias 10 e 11 de abril. Realizado em parceria entre a ACISC São Carlos e a EPTV Central, o evento reuniu centenas de fãs do reality show, consumidores e famílias que passaram pelo local para participar gratuitamente da brincadeira, atender ao telefone e concorrer a brindes ao responder perguntas sobre o programa.

Com programação na sexta-feira e no sábado, a iniciativa superou as expectativas e confirmou o sucesso da proposta, que já havia despertado a atenção do público antes mesmo de sua realização. Durante os dois dias, a Praça do Mercado teve intensa movimentação, reforçando o fluxo de pessoas em um dos espaços mais tradicionais do comércio de São Carlos e criando um ambiente de descontração, entretenimento e interação popular.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, esteve presente e acompanhou de perto a receptividade do público à ação. O gerente administrativo e financeiro da entidade, Alexandre Rosa, também prestigiou o evento, que reforçou o papel da associação na promoção de iniciativas capazes de aproximar a população do comércio local. Para Ivone, a combinação entre lazer, participação popular e incentivo às compras mostrou, mais uma vez, o potencial de eventos criativos para fortalecer a economia da cidade.

Ao longo da programação, centenas de pessoas passaram pela Praça do Mercado com o objetivo de viver a experiência do Big Fone, um dos símbolos mais conhecidos do BBB, e disputar os brindes oferecidos na ação. A presença expressiva do público confirmou o acerto da proposta e evidenciou a força de iniciativas promocionais que unem diversão e valorização do centro comercial, especialmente em locais de grande circulação e importância histórica para São Carlos.

"O sucesso do evento também consolidou a expectativa positiva manifestada previamente pela ACISC. Ao transformar a Praça do Mercado em palco de uma experiência leve e atrativa, a gente conseguiu ampliar a interação com a comunidade e estimular o movimento no comércio local", afirmou a presidente da ACISC.

O resultado foi uma ação marcada pela alegria, pelo engajamento do público e pela certeza de que, quando entretenimento e incentivo à economia caminham juntos, toda a cidade sai ganhando.

Leia Também