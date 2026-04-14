UFSCar promove Aula Magna sobre análise do filme “O Agente Secreto”

O Programa de Pós-Graduação em Produção de Conteúdo Multiplataforma (PPGPCM) da Universidade Federal de São Carlos realiza, no próximo dia 28 de abril, a Aula Magna “Os segredos do Agente”, que propõe uma reflexão sobre a repercussão internacional e a recepção crítica no Brasil do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

A conferência será ministrada pelo professor Heitor Capuzzo, docente aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador com ampla trajetória no campo do audiovisual.

Segundo Capuzzo, o debate em torno do filme dialoga com um cenário mais amplo do país. “De certa forma, esse debate acompanhou um fenômeno maior que é a divisão política que o Brasil enfrenta nas últimas décadas. Se uma obra artística é fruto do seu tempo, O Agente Secreto parece extrapolar o imediatismo desse debate, indo além do período histórico que contempla”, afirma. Para ele, a produção também revela momentos marcantes da sociedade brasileira ao longo do tempo.

O evento é gratuito e aberto ao público, com início às 19h, no auditório do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), localizado na área Sul do campus São Carlos da UFSCar. A Aula Magna também será transmitida ao vivo pelo canal do PPGPCM no YouTube.

Trajetória do conferencista

Heitor Capuzzo possui carreira consolidada na área de cinema e audiovisual. Foi professor da Escola de Belas Artes da UFMG e atuou em instituições internacionais como a Nanyang Technological University, em Singapura, e a State University of New York, nos Estados Unidos. É mestre e doutor em Cinema pela Universidade de São Paulo.

Além da carreira acadêmica, Capuzzo também se destacou como crítico de cinema, diretor de curtas-metragens premiados e autor de obras de referência, como Cinema: a aventura do sonho e Alfred Hitchcock: o cinema em construção. Ele ainda integrou o Conselho Superior de Cinema da Presidência da República.

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