Sesc realiza Curso de PortuguÃªs para refugiados ou migrantes internacionais

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Sesc São Carlos promove mais uma turma do Curso de Português como Língua Estrangeira, a partir de 1 de abril. A ação, faz parte de um trabalho desenvolvido pelo Sesc no estado de São Paulo, há mais de 29 anos, especialmente elaborado, em colaboração com o Senac SP, para atender às necessidades de pessoas em situação de refúgio e migrantes internacionais.

O objetivo primordial é proporcionar, por meio da aprendizagem do idioma brasileiro, o desenvolvimento de habilidades sociais, buscando contribuir significativamente para a capacidade dosparticipantes de interagir com outras pessoas e grupos, em diferentes contextos e diante de diversas necessidades.

A metodologia é baseada no princípio fundamental do acolhimento, permeando tanto a abordagem pedagógica quanto os conteúdos trabalhados. Dessa forma, o curso é concebido de maneira a considerar de forma integral as demandas e expectativas daqueles que buscam aprimorar suas habilidades linguísticas.

O curso é gratuito e tem duração de 60 horas.

Serviço:

Período: 1 de abril a 1 de julho de 2024

Dias e horários: terças e quintas, das 19h às 21h30.

Local: Sesc São Carlos

Para informações de como participar e novas turmas:

Central de Relacionamento do Sesc São Carlos (terça a sexta, das 13h às 21h30, sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 18h.

Telefone (16) 3373-2333.

Endereço: Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim Gibertoni).

Leia Também