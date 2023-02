Servidores da Secretaria de Saúde participam de capacitação

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a empresa Mölnlycke, realizou uma capacitação para os servidores públicos municipais da atenção básica (Unidades Básicas de Saúde – UBS’s e Unidades de Saúde da Família – USF’s) sobre o tratamento de feridas complexas, auxiliando na conduta de enfermeiros e outros profissionais do SUS e possibilitando um atendimento mais especializado à população.

O evento aconteceu no auditório do Paço Municipal e foi apresentado por colaboradores da Mölnlycke após iniciativa articulada pela supervisora do Ambulatório de Feridas Complexas e Ostomia da Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Bueno. Dividida em quatro módulos, a atividade abordou questões como o tipo de tratamento para cada ferida e os casos em que estas são isquêmicas, entre outras situações. Ao final, o público presente pôde esclarecer dúvidas e debater questões diversas relacionadas ao tema.

Para a diretora do Departamento de Gestão em Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Moreira, estas ações são relevantes para que os servidores públicos municipais tenham um conhecimento ainda mais aprofundado de cada situação com as quais se deparam e, desta forma, possam direcionar melhor os pacientes assistidos. “Esta capacitação é muito importante porque a atenção básica identifica as feridas e, às vezes, a gente não tem um embasamento específico de como acompanhar, então esse treinamento vem para ajudar as enfermeiras e as equipes da atenção básica a encaminhar o que as UBS’s e USF’s não conseguem tratar. Hoje, temos uma equipe treinada especificamente para isso e que tem recursos como laser e ozonioterapia para ajudar esses pacientes a ter uma melhor qualidade de vida, e saber direcioná-los com precisão será importante para a otimização dos trabalhos”, disse Rosana.

Leia Também