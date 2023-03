Semana da Pós-Graduação da USP São Carlos promove integração para os recém-chegados

Crédito: Divulgação

Durante o começo da vida na pós-graduação, costumamos enfrentar desafios tal como os que são vividos no início de qualquer jornada. Para facilitar a superação desses desafios e promover a integração dos recém-chegados aos diversos programas de pós-graduação oferecidos no campus da USP, em São Carlos, acontecerá uma série de atividades gratuitas de 27 a 31 de março na primeira Semana da Pós-Graduação da USP São Carlos.

O evento não demanda inscrições prévias, é aberto a todas as pessoas interessadas e as atividades conjuntas ocorrerão de forma presencial no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), com transmissão ao vivo nos canais do Youtube das unidades do campus que fazem parte da iniciativa. Para participar, basta acessar um desses canais, conforme especificado no site do Semana, ou comparecer aos locais em que as atividades acontecerão.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

A segunda-feira, 27 de março, será dedicada a atividades específicas promovidas pelos programas de pós-graduação de quatro unidades do campus da USP São Carlos: ICMC, Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e Instituto de Química de São Carlos (IQSC).

Na terça-feira, dia 28, além de apresentações e palestras específicas em cada unidade pela manhã, acontecerá a cerimônia oficial de abertura da Semana, no auditório Fernão, a partir das 14 horas, que contará com a presença dos professores Márcio de Castro Silva Filho, pró-reitor de Pós-Graduação da USP, e Paulo Jorge Parreira dos Santos, diretor de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Já na quarta-feira, entre as diversas atrações está a palestra Escrita científica x ChatGPT, que será ministrada pelo professor Valtencir Zucolotto, do IFSC, a partir das 10 horas, também no auditório Fernão. No mesmo local, a partir das 14 horas, ocorre uma apresentação sobre as iniciativas de ciência aberta na USP, com o bibliotecário Eduardo Graziosi Silva, da EESC. Na sequência, o diretor do Centro Cultural do campus, Edison Santiago de Almeida, falará sobre as diversas ações realizadas pelo local e pelo Grupo Coordenador das Ações de Cultura e Extensão Universitária (GCACEX).

Na quinta-feira, às 9 horas, acontecerá uma mesa-redonda sobre inovação, que contará com relatos de experiências de diversas ex-alunas e ex-alunos de pós-graduação da USP. A mediação ficará por conta do professor Tito Bonagamba, do IFSC e da Agência USP de Inovação Polo São Carlos.

Ainda na quinta-feira à tarde, a partir das 13h30, haverá diversas apresentações, começando pelo Coral da USP São Carlos, prosseguindo com a Associação de Pós-Graduandos da USP São Carlos (APG) e com o Centro de Educação Física, Esportes e Recreação (CEFER). Na mesma tarde, às 15h30, é a vez do Apoia USP e do Grupo de Apoio Psicopedagógico do ICMC abordarem o tema: A saúde mental na pós-graduação.

Para encerrar a semana, no dia 31, a partir das 14 horas, os estudantes poderão fazer uma avaliação da composição corporal e receber orientações sobre as atividades oferecidas pelo CEFER. Para conferir a programação completa, acesse o site do evento: https://eesc.usp.br/biblioteca/semanapos.

COMO TUDO COMEÇOU

Promovida pela biblioteca da EESC com apoio da coordenação da pós-graduação da unidade, a 1ª edição do evento denominada A Pós-graduação da EESC na Biblioteca aconteceu em 2005. Após 12 anos, em 2017, o evento recebeu o nome de Semana da Pós-Graduação na EESC, tendo em vista a maior adesão dos programas de pós-graduação da EESC na programação da semana e a participação de membros docentes e discentes na comissão organizadora.

Em 2020, a comissão de pós-graduação do ICMC foi convidada para compor uma parceria na realização do evento, que passou a se chamar 16ª Semana da Pós-graduação da EESC e a 1ª Semana da Pós-graduação do ICMC. Em função do sucesso dessas edições anteriores, a partir de 2023, as comissões de pós-graduação de outras duas unidades do campus, IFSC e IQSC, bem como suas respectivas bibliotecas, decidiram realizar a iniciativa em conjunto.

Mesmo com tantas mudanças, o evento permanece com sua ideia original: promover a recepção dos estudantes de pós-graduação e apresentar os recursos informacionais disponíveis nas bibliotecas, assim como as facilidades e orientações técnicas-administrativas para maior integrá-los à vida acadêmica. Um desafio que fica muito mais fácil de ser superado quando todos estão juntos.

