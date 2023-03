Secretaria de Trabalho promove evento sobre empreendedorismo pelo mês da mulher

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda por meio do Departamento de Empreendedorismo e do Banco do Povo, realiza na quarta-feira, dia 22 março, no auditório “Professor Wilson Wady Cury”, localizado na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro, a partir das 8h30, evento com palestras em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

“Trabalhamos para promover ações e políticas públicas inclusivas, aproximando a mulher do empreendedorismo, portanto as palestras deste dia reforçam nosso compromisso”, explicou a secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Dani Favoretto Valenti.

Luiz Fernando Stabile de Arruda, Agente de Crédito do Banco do Povo, vai falar sobre o funcionamento e o acesso às linhas de crédito da iniciativa. “O Banco do Povo tem linhas de crédito especificas para mulheres, por isso é importante que possamos facilitar e ampliar este acesso, destacou a secretária.

Na sequência a gerente regional do Sebrae, Michelle Sabino, vai ministrar a palestra “Case de Sucesso em Empreendedorismo”. “Será uma ótima oportunidade para que as empreendedoras de São Carlos conheçam as opções de crédito e histórias de iniciativas de sucesso”, lembrou a diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo, Rosângela Rodrigues do Santos.

O evento tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas no Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo (DEBP) por meio do e-mail bancodopovo@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones 3376 6561 / 3374 1750, ramais 207/208/209.

