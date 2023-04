Secretaria de Trabalho leva Banco do Povo para Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda por meio do Departamento de Empreendedorismo e do Banco do Povo, realiza nesta terça (4/4) e quarta-feira (5/4), um trabalho junto à comunidade do distrito de Santa Eudóxia. Nos dois dias a equipe do departamento vai percorrer as ruas do distrito, apresentando a comerciantes e empreendedores as oportunidades de apoio financiamento. “Temos uma preocupação cada vez maior de estarmos próximos às comunidades, entender as demandas e oferecer soluções”, explicou a secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Dani Favoretto Valenti.

O departamento foi criado na reestruturação da Secretaria, em janeiro, e busca aliar o incentivo ao empreendedorismo, seja formal ou informal, com as linhas de crédito do Banco do Povo. “Percebemos que parte do público alvo do departamento ainda conhece pouco as soluções que oferecemos, ir diretamente ao distrito literalmente vai encurtar esta distância”, disse a diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo, Rosângela Rodrigues do Santos.

O trabalho de campo deve ser ampliado nos próximos meses, com a presença maior dos servidores e agentes de crédito indo também aos bairros mais afastados do centro. “Trabalhamos de um lado para apresentar nossas soluções, e do outro para desburocratizar o acesso dos interessados, principalmente às linhas de crédito, fomentando a economia e gerando emprego e renda nas comunidades”, finaliza a secretária Dani Favoretto Valenti.

