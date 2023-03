Secretaria de Trabalho busca novas ações para o Banco do Povo

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), por meio do Departamento de Empreendedorismo e o Banco do Povo Paulista, realizou na terça-feira, 28, uma visita técnica a Jaú. A cidade foi escolhida para o intercâmbio por ser uma das primeiras do estado com agência do Banco do Povo, são 22 anos no mercado. “Incentivamos que nossos servidores e diretores mantenham um intercâmbio constante, em busca de novas ideias para que possamos atender ainda melhor em São Carlos”, disse a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Dani Favoretto Valenti.

Estiveram presentes em Jaú a diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo Paulista, Rosângela Rodrigues dos Santos e o Agente de Crédito Luiz Fernando Stabile de Arruda. Eles foram recepcionados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, pelo secretário adjunto Marcelo Luiz Salviato, pelo agente de crédito Amarildo Aparecido Bueno e pelo Chefe de Administrativo Roberto Fernandes Richieri.

“A visita também teve o objetivo de ver na prática a aplicação das ações para aumentar a liberação de linhas de crédito e diminuir a inadimplência e como podemos replicar na nossa cidade”, explicou a diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo, Rosângela Rodrigues dos Santos.

