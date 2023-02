Secretaria de Serviços Públicos continua limpeza nos cemitérios

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos retomou nesta segunda-feira de carnaval, 20, os serviços de limpeza nos cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua e também realizou o tapa-buraco na região central.

Nos cemitérios a equipe está finalizando o serviço de capinação e limpeza das quadras. Já as equipes de limpeza estão trabalhando nos locais onde a Prefeitura está realizando os eventos do carnaval.

"Mesmo no Carnaval não podemos parar todas as equipes. Aproveitamos essa segunda-feira menos movimentada para fazer o tapa-buraco na avenida São Carlos, limpeza no Cedim e na usina da Prohab", explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

Já o secretário adjunto de Serviços Públicos, José Augusto Santana, garantiu que terminando o carnaval as equipes retornam para o mutirão na região do Itamaraty, local onde estão sendo feitos diversos serviços simultaneamente.

