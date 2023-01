Secretaria de educação vai oferecer recreação nas férias para 3 mil alunos a partir do dia 24

Secretario de Educação, Roselei Françoso -

A Secretaria Municipal de Educação (SME) quer atender cerca de 3 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino com o oferecimento de atividades de recreação que serão desenvolvidas através do “Projeto Férias” em 10 EMEB’s (Escolas Municipais de Educação Básica) e do “Projeto Brincadeira nas Férias” nos 33 CEMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil).

As atividades de recreação serão desenvolvidas de 24 a 31 de janeiro atendendo os segmentos da Educação Infantil de 0 a 6 anos e Ensino Fundamental de 6 a 12 anos e tem por dinâmica pensar a ludicidade em seus aspectos principais, desenvolver oficinas culturais, brincadeiras, rodas de conversa, explorar os princípios da base nacional curricular (currículo e metodologias que orientam os aspectos teóricos), direitos de aprendizagem da criança até os eixos de aprendizagem, entre outras atividades. Segundo a SME até o momento foram registradas mais de 2.600 inscrições entre os ensinos infantil e fundamental.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, explica que o Projeto Férias visa atender as necessidades das famílias que têm alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino. “O projeto é desenvolvido há vários anos e em 2023 será oferecido em todas as escolas onde o diretor vendeu as férias para atender a comunidade. Vamos fazer esse acolhimento, no dia 23 será feito um trabalho de planejamento e organização para os nossos professores, direção e comunidade escolar e a partir do dia 24 começam as atividades de recreação escolar programadas pelos nossos gestores para atender os alunos”, disse Roselei.

As crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino terão atividades de recreação em período integral das 7h40 às 16h20 ou em período parcial das 7h40 às 12h tendo também como opção meio período das 13h às 17h20. Com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento será oferecida alimentação conforme a já fornecida regularmente durante o ano letivo.

Paulo Rogério da Silva, diretor do Departamento Pedagógico da SME, ressaltou a importância das atividades de recreação nas férias. “É uma forma de se pensar a valorização da educação em todos os aspectos pelo acesso a ambientes diferenciados ao familiar para o desenvolvimento da ludicidade e socialização das crianças. É uma forma de democratizar o aproveitamento das férias no ensino público, gratuitamente, de maneira educativa, saudável e levando em consideração o desenvolvimento da criança”, frisou.

Leia Também