Sebrae-SP oferece 1.045 vagas para cursos gratuitos em São Carlos e região

Sebrae São Carlos -

Quem já tem o próprio negócio ou mesmo quem planeja a abertura de um empreendimento pode contar com a ajuda do Sebrae-SP para se capacitar e se manter atualizado(a) com as novas tendências de mercado. Em março são 1.045 vagas abertas para cursos técnicos e de gestão, presenciais e on-line gratuitos nos municípios de Brotas, Cordeirópolis, Descalvado, Itirapina, Leme, Pirassununga, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos e Torrinha. Ao todo são 16 cursos e/ou turmas. Para inscrições e mais informações, as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo WhatsApp (16) 99186-7879. A agenda também pode ser visualizada no Link.

Entre as temáticas que serão oferecidas estão capacitações de empreendedorismo feminino, organização de eventos, fabricação de cupcakes e bolos caseiros, customização de peças de vestuário, montagem de loja virtual, como organizar uma ideia de negócio, controle de estoques, vitrinismo, atração de clientes, liderança e motivação de equipes.

“Todos os cursos vão possibilitar o aperfeiçoamento profissional e de gestão para quem já atua no segmento ou uma nova oportunidade de trabalho para quem quer começar a empreender. As capacitações são mais um meio de contribuição do Sebrae-SP ao desenvolvimento econômico da região de São Carlos e na geração de renda e emprego para as pessoas, empreendedores e empreendedoras dos municípios”, destaca o gestor de negócios do Sebrae-SP, Aurélio Guimarães.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Inscrições pelo WhatsApp (16) 99186-7879

>>> BROTAS

Liderança de equipes

Data: 22/03, das 08h às 17h

Vagas: 20

Local: Sindicato Rural de Brotas

Endereço: Av. Dr. Américo Piva, 180 - Chapada dos Guimarães -- Brotas/SP

Inscrições até 15/03

Motivação de equipes

Data: 30/03, das 08h às 17h

Vagas: 20

Local: Sindicato Rural de Brotas

Endereço: Av. Dr. Américo Piva, 180 - Chapada dos Guimarães -- Brotas/SP

Inscrições até 23/03

>>> CORDEIRÓPOLIS

Aprenda a montar sua loja virtual

Datas: 13 a 24/03, das 18h30 às 22h30

Vagas: 17

Local: Escola Maria Aparecida

Endereço: R. Galdino de Souza Barbosa, n° 400 - Jardim Cordeiro -- Cordeirópolis/SP

Inscrições até 06/03

>>> DESCALVADO

Sebrae Delas: descubra-se!

Data: 14/03, das 19h às 23h

Vagas: 40

Local: Secretaria da Educação

Endereço: Av. Guerino Osvaldo, 446 -- Descalvado/SP

Inscrições até 07/03

>>> ITIRAPINA

Faça controle do seu estoque e evite desperdícios (on-line)

Data: 15/03, das 18h às 20h

Vagas: 99

Inscrições até 08/03

>>> LEME

Sebrae Delas: descubra-se!

Data: 08/03, das 18h30 às 22h30

Vagas: 40

Local: Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme (ACIL)

Endereço: Av. Carlo Bonfanti, 106 -- Centro -- Leme/SP

Inscrições até 01/03

Sebrae Delas: descubra-se! (on-line)

Data: 08/03, das 18h30 às 20h30

Vagas: 200

Inscrições até 01/03

Descomplique

Datas: 20 a 24/03, das 13h às 17h

Vagas: 40

Local: Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho

Endereço: Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, 1085, no Centro -- Leme/SP

Inscrições até 13/03

>>> PIRASSUNUNGA

Sebrae Delas: organize seu negócio

Datas: 20 a 24/03, das 18h30 às 22h30

Vagas: 30

Local: Auditório do Paço Municipal

Endereço: R. Galício Del Nero, 51, no Centro -- Pirassununga/SP

Inscrições até 13/03

Comece a organizar sua ideia de negócio

Data: 29/03, das 18h30 às 22h30

Vagas: 30

Local: Auditório do Paço Municipal

Endereço: R. Galício Del Nero, 51, no Centro -- Pirassununga/SP

Inscrições até 22/03

>>> RIO CLARO

Aprenda a customizar peças de vestuário

Datas: 09 a 24/03, das 08h às 12h

Vagas: 18

Local: Centro de Qualificação Ajapi

Endereço: Avenida 1, n°304 -- Rio Claro/SP

Inscrições até 02/03

>>> SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Comece a organizar sua ideia de negócio

Data: 14/03, das 18h30 às 22h30

Vagas: 19

Local: Fundo Social de Solidariedade - Santa Rita do Passa Quatro

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1135, Jardim 22 de Maio -- Santa Rita do Passa Quatro/SP

Inscrições até 07/03

Desenvolva sua vitrine no varejo

Datas: 16 a 30/03, das 18h30 às 22h30

Vagas: 18

Local: Fundo Social de Solidariedade - Santa Rita do Passa Quatro

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1135, Jardim 22 de Maio -- Santa Rita do Passa Quatro/SP

Inscrições até 09/03

>>> SÃO CARLOS

Faça a divulgação certa e atraia mais clientes

Data: 17/03, das 18h30 às 22h30

Vagas: 40

Local: Sindicato Rural Patronal

Endereço: R. Jesuíno de Arruda, 2431 - Jardim Sao Carlos -- São Carlos/SP

Inscrições até 10/03

Sebrae Delas: descubra-se!

Data: 25/03, das 14h às 18h

Vagas: 20

Local: Projeto Cor Ação

Endereço: Estrada Municipal Washington José Pêra, nº 710, Bairro Jardim Zavaglia -- São Carlos/SP

Inscrições até 18/03

>>> TORRINHA

Sebrae Delas: descubra-se! (on-line)

Data: 07/03, das 19h às 21h

Vagas: 394

Inscrições até 28/02

Leia Também