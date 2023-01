Sebrae-SP abre 300 vagas para programa de inovação gratuito na região de São Carlos

As micro e pequenas empresas participantes serão acompanhadas por um profissional durante seis meses - Crédito: Divulgação

Com o objetivo de contribuir com o aumento da produtividade e implantação de inovações nos negócios, o Sebrae-SP está com 300 vagas abertas para o Programa ALI - Agente Local de Inovação na região de São Carlos. As micro e pequenas empresas participantes serão acompanhadas por um profissional durante seis meses. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro pelo link https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/brasilmais. Mais informações pelo telefone (16) 3362-1820.

Ao se inscrever no programa, a empresa passa por um diagnóstico para identificar o perfil de inovação e iniciar um ciclo de melhoria da produtividade composto por mapeamento de dificuldades, encontros orientativos e personalizados, desenvolvimento e implantação de soluções, aplicação de ferramentas de inovação, mensuração de indicadores e trocas de boas práticas.

A inovação nem sempre está ligada ao lançamento de um produto ou serviço. Em muitos casos, a inovação ocorre no ajuste de um processo que refletirá em um aumento de produtividade e ganho no faturamento. Em 2022, foram atendidas 20.757 empresas, que registraram um aumento médio de 29,4% na produtividade e de 98% no quesito inovação.

Para o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alex Lavelli, é fundamental que a inovação gerada pelo Agente Local de Inovação traga resultados concretos para a empresa, tais como aumento de faturamento e redução de custos. “O Agente Local de Inovação terá o objetivo de desmistificar a inovação para o pequeno negócio, assim como aproximar os diversos atores do ecossistema de inovação, conectando quem necessita inovar com empresas que fornecem soluções inovadoras”, explica.

