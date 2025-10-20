(16) 99963-6036
Savegnago investe R$ 5,7 mi na modernização de sua loja na Praça Itália

Unidade apresenta novos ambientes, como o Espaço Gourmet, rotisseria e self check-outs

20 Out 2025 - 08h30Por Da redação
Savegnago Praça Itália - Crédito: divulgação Savegnago Praça Itália - Crédito: divulgação

Savegnago Supermercados reinaugurou, na última quinta-feira, 16, a loja 29, localizada na rua Joaquim Evangelista de Toledo, 243, na Rotatória Praça Itália, em São Carlos, interior de São Paulo.

Em operação desde agosto de 2013 e com um quadro de 220 colaboradores, a unidade recebeu em sua reforma investimento de R$ 5,7 milhões, em uma ampla modernização que contemplou o layout, a comunicação visual e todos os setores da loja, incluindo Padaria e Açougue. O projeto também trouxe novos ambientes e serviços, como o Espaço Gourmet, que oferece alimentação no local; a rotisseria, com pratos prontos para viagem; e os self checkouts, que garantem mais agilidade nas compras. Entre as novidades, destaca-se ainda a ampliação do mix de produtos nos setores de perecíveis, congelados, laticínios e bebidas geladas.

Com 9.800 m² de área construída e 2.200 m² de área de vendas, a loja 29 apresenta, com a reinauguração, o atual padrão visual da rede, proporcionando aos clientes uma nova experiência de compra em um ambiente totalmente modernizado.

A unidade conta com 17 checkouts tradicionais e outros novos 5 self checkouts, que permite maior autonomia ao consumidor na finalização de suas compras. Já o estacionamento dispõe de 186 vagas para carros e 60 para motos.

De acordo com Chalim Savegnago, presidente-executivo do Grupo Savegnago, as melhorias foram planejadas para oferecer uma experiência de compra ainda mais completa, unindo inovação, conforto e variedade em um ambiente moderno e acolhedor.

“A reinauguração da loja 29 representa uma nova fase em São Carlos. Queremos proporcionar aos nossos clientes um espaço mais funcional e agradável, com novos serviços e ambientes que facilitam o dia a dia das famílias. Essa modernização reafirma o compromisso do Savegnago com a qualidade, a inovação e o cuidado com as pessoas”, destaca Chalim.

Abraas

