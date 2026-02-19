Saúde promove capacitação para aprimorar gestão de estoque de insumos e medicamentos na rede municipal

A Secretaria Municipal de Saúde realizou, na tarde desta quinta-feira (19/02), no auditório do Paço Municipal, uma capacitação voltada ao aprimoramento do sistema de gestão de estoque de insumos e medicamentos nas unidades da rede. A formação reuniu 105 servidores e foi promovida em parceria com os departamentos de Assistência Farmacêutica e de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA).

A iniciativa tem como objetivo qualificar os profissionais responsáveis pelos pedidos e pelo controle de materiais, fortalecendo a organização interna, ampliando a eficiência dos processos e reduzindo desperdícios na rede municipal de saúde.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, a enfermeira Lindiamara Soares, a proposta surgiu a partir da vivência prática na assistência. “Como sou enfermeira na rede pública e, até recentemente, estava na assistência direta ao paciente, identifiquei a dificuldade de trabalhar com um sistema que não é intuitivo. Ao assumir o departamento, priorizei a organização dos processos e a qualificação dos profissionais. Por isso, solicitamos ao Departamento de Assistência Farmacêutica essa capacitação, para que os servidores pudessem esclarecer dúvidas e compreender melhor o funcionamento da ferramenta”, explicou.

Segundo Lindiamara, o controle adequado do estoque impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado à população. “Quando o estoque, a logística e o quantitativo de insumos estão devidamente mapeados, conseguimos oferecer um cuidado mais eficiente. Evitamos perdas, garantimos a quantidade adequada para os atendimentos, reduzimos reclamações de pacientes e profissionais e diminuímos o desperdício”, afirmou.

O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, José Vitor dos Santos Bassetto, destacou que o curso também teve caráter de reorientação quanto aos pedidos realizados pelas unidades. “A capacitação abordou as solicitações de medicamentos e materiais feitas ao almoxarifado para uso ambulatorial, além de itens entregues diretamente aos pacientes, como curativos. São pedidos realizados pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais unidades, que passam por triagem antes da liberação”, explicou.

Segundo ele, o aprimoramento do sistema permitirá maior controle e previsibilidade. “Nosso objetivo é garantir o controle de entrada e saída do almoxarifado, evitando tanto a falta de produtos e medicamentos nas unidades quanto o desperdício. Uma gestão eficiente de estoque reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, concluiu.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que a ação integra um conjunto de medidas voltadas à melhoria da gestão pública. “Nosso objetivo é garantir uma gestão eficiente, transparente e comprometida com resultados. Cada ajuste que fazemos na organização interna reflete em mais agilidade, mais qualidade e mais respeito com quem depende do SUS no nosso município”, finalizou.